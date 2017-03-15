Калачев стал лучшим игроком «Ростова» в матче с «Тереком»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев признан лучшим игроком своей команды в матче 19-го тура российской Премьер-лиги с «Тереком», который закончился нулевой ничьей. Голосование проходило на сайте ростовчан. По его итогам Калачев набрал 4,53 балла. Второе место занял защитник Миха Мевля – 4,49 балла, а третье – защитник Сесар Навас – 4,47 балла.

После 19 туров «Ростов» делит 7-8 строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с «Тереком», имея на своем счету по 29 очков.

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