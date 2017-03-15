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    «Барселона» проведет переговоры по трансферу Бельерина в конце апреля

    «Барселона» по-прежнему рассматривает вариант приглашения правого защитника «Арсенала» Эктора Бельерина, сообщает SPORT. Каталонцы просматривали футболиста в матче Лиги чемпионов с «Баварией». Известно, что сами переговоры относительно перехода игрока намечены на конец апреля. «Барселону» на них будет представлять технический директор клуба Роберто Фернандес, а со стороны лондонского клуба – его коллега Ричард Лоу.

    Трансферная стоимость 22-летнего футболиста оценивается в 18 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к испанцу со стороны «Манчестер Сити».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2017 09:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 15 марта 2017, 22:39

      Сначала выкинули на хер, а потом, как Эктор расцвел, решили обратно выкупить) Ну барсуки, сцу*и)))

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