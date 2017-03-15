«Барселона» проведет переговоры по трансферу Бельерина в конце апреля

«Барселона» по-прежнему рассматривает вариант приглашения правого защитника «Арсенала» Эктора Бельерина, сообщает SPORT. Каталонцы просматривали футболиста в матче Лиги чемпионов с «Баварией». Известно, что сами переговоры относительно перехода игрока намечены на конец апреля. «Барселону» на них будет представлять технический директор клуба Роберто Фернандес, а со стороны лондонского клуба – его коллега Ричард Лоу.

Трансферная стоимость 22-летнего футболиста оценивается в 18 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к испанцу со стороны «Манчестер Сити».