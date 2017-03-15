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    Соарес: «Ворота не становятся меньше, когда в них находится Буффон»

    Нападающий «Порту» Франсиско Соарес сожалеет, что не смог реализовать свой голевой шанс в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».

    «Всего трудно играть в меньшинстве. И все же мы выступили достойно. Теперь нужно все внимание обратить на наш следующий матч.

    Ворота не становятся меньше, когда в них находится Буффон. Однако, к сожалению, я не смог воплотить лучший момент, который у нас был, в гол. Надо продолжать работать над собой, и в следующий раз получится лучше.

    Я рад дебютировать в Лиге чемпионов на этой стадии и против такой великой команды. Но я бы с удовольствием поменял это счастье на выход в четвертьфинал», – сказал Соарес.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Порту» закончился со счетом 1:0. В первой встрече противостояния сильнее также были итальянцы – 2:0.

    Источник: УЕФА

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    15.03.2017 07:29
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