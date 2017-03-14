Турбин: «Дзюба ошибся, подумав, что игроки «Амкара» разыграли свободный удар»

Судья Евгений Турбин, обслуживавший матч 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом» (1:0) рассказал о причинах отмены голы нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы. По словам арбитра, форвард ошибочно решил, что пермские игроки разыграли свободный удар, и не по правилам отправил мяч в сетку ворот.

«Был назначен свободный удар. Вратарь «Амкара» отправил мяч к месту, с которого должна была возобновиться игра свободным ударом. Мяч в это время был не в игре. Дзюба устремился к мячу, ошибочно подумав, что удар выполнен. Далее после правильной установки мяча в месте нарушения, что соответствует правилам, игра», – сказал Турбин в эфире передачи «Свисток» на телеканале «Наш футбол».