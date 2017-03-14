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  • Турбин: «Дзюба ошибся, подумав, что игроки «Амкара» разыграли свободный удар»

Турбин: «Дзюба ошибся, подумав, что игроки «Амкара» разыграли свободный удар»

14 марта 2017, 23:16
12

Судья Евгений Турбин, обслуживавший матч 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом» (1:0) рассказал о причинах отмены голы нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы. По словам арбитра, форвард ошибочно решил, что пермские игроки разыграли свободный удар, и не по правилам отправил мяч в сетку ворот.

«Был назначен свободный удар. Вратарь «Амкара» отправил мяч к месту, с которого должна была возобновиться игра свободным ударом. Мяч в это время был не в игре. Дзюба устремился к мячу, ошибочно подумав, что удар выполнен. Далее после правильной установки мяча в месте нарушения, что соответствует правилам, игра», – сказал Турбин в эфире передачи «Свисток» на телеканале «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Дзюба Артем Турбин Евгений
Комментарии (12)
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Мары
1489524164
Зенит уже не первый раз попадает в подобную ситуацию. Попал, так и хер с ними. Надо за правилами следить , а не в горло орать.
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Viktor781
1489524498
После того, как насрал, правила по своему трактует. Что ему ещё остаётся.
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xakep01
1489525752
пиздец бред судьишки. Вратарь бежит с мячом в руках 10 метров ставит его рукой и дает пас, защитник в носу ковыряется. Что мешало Хомичу кинуть мяч руками или пнуть его из далека?
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GoLenaStop
1489526246
...Судья даёт показания о том, что подумал Дзюба?!. Охренеть, как это достойно передачи «Свисток»... Не свистите, - денег не будет!
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Minusator
1489526917
Ошиблись в этом матче один раз. Когда тебя назначали
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Борз-95
1489528050
Вратарь «Амкара» отправил мяч к месту,с которого Дзюба устремился к мячу000
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лёха72
1489528948
деревяшка тупорылый.без хулка ты ноль
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dyema
1489556477
Вратарь зафиксировал мяч рукой и пнул защитнику - мяч в игре, а судья похоже вне игры был.......
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sidul1
1489577983
Дзюба включил дурака,по другому не забивается
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