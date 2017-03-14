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    Турбин: «Дзюба ошибся, подумав, что игроки «Амкара» разыграли свободный удар»

    Судья Евгений Турбин, обслуживавший матч 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом» (1:0) рассказал о причинах отмены голы нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы. По словам арбитра, форвард ошибочно решил, что пермские игроки разыграли свободный удар, и не по правилам отправил мяч в сетку ворот.

    «Был назначен свободный удар. Вратарь «Амкара» отправил мяч к месту, с которого должна была возобновиться игра свободным ударом. Мяч в это время был не в игре. Дзюба устремился к мячу, ошибочно подумав, что удар выполнен. Далее после правильной установки мяча в месте нарушения, что соответствует правилам, игра», – сказал Турбин в эфире передачи «Свисток» на телеканале «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2017 23:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +875

      sidul1 15 марта 2017, 14:39

      Дзюба включил дурака,по другому не забивается

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 15 марта 2017, 08:41

      Вратарь зафиксировал мяч рукой и пнул защитнику - мяч в игре, а судья похоже вне игры был.......

      1
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      Рейтинг: +319

      Beim > dyema 15 марта 2017, 13:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      По правилам мяч должен вводиться в игру с места, зафиксированного нарушения, а не где удобно игрокам - судьы абсолютно прав в этом эпизоде.

      -5
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      Рейтинг: +382

      лёха72 15 марта 2017, 01:02

      деревяшка тупорылый.без хулка ты ноль

      -1
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 15 марта 2017, 00:47

      Вратарь «Амкара» отправил мяч к месту,с которого Дзюба устремился к мячу000

      1
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      Рейтинг: +71

      Minusator 15 марта 2017, 00:28

      Ошиблись в этом матче один раз. Когда тебя назначали

      4
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      Рейтинг: +319

      Beim > Minusator 15 марта 2017, 00:35

      Нет не ошиблись) пускай хоть один матч будет в этом чемпионате когда судья ошибся против зенита

      -3
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 15 марта 2017, 00:17

      ...Судья даёт показания о том, что подумал Дзюба?!. Охренеть, как это достойно передачи «Свисток»... Не свистите, - денег не будет!

      6
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      Рейтинг: +786

      xakep01 15 марта 2017, 00:09

      пиздец бред судьишки. Вратарь бежит с мячом в руках 10 метров ставит его рукой и дает пас, защитник в носу ковыряется. Что мешало Хомичу кинуть мяч руками или пнуть его из далека?

      5
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 14 марта 2017, 23:48

      После того, как насрал, правила по своему трактует. Что ему ещё остаётся.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 14 марта 2017, 23:42

      Зенит уже не первый раз попадает в подобную ситуацию.
      Попал, так и хер с ними.
      Надо за правилами следить , а не в горло орать.

      -3
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