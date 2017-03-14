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    Марез летом может сменить «Лестер» на «Ювентус»

    Нападающий «Лестера» Рияд Марез может продолжить карьеру в «Ювентусе». По информации источника, 26-летний алжирец входит в шорт-лист целей туринского клуба во время летнего трансферного окна.

    По данным Transfermarkt, стоимость Мареза составляет 30 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с «лисами» рассчитан до лета 2020 года.

    Напомним, нападающий выступает за «Лестер» с 2014 года. В нынешнем сезоне игрок провел за английский клуб в АПЛ 25 матчей, занеся себе в актив четыре гола и две результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    14.03.2017 18:32
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