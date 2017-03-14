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    На этой неделе стартуют съемки комедийного сериала «Уткин против» для «Матч ТВ»

    Известный российский комментатор Василий Уткин поделился подробностями создания пилота сериала для федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» с собственным участием. Комедийный проект получит название «Уткин против».

    «Будет интересная неделя. Мы снимаем кино про меня. Ну, так это проще всего объяснить; на самом деле не про меня, конечно.

    Это пилот сериала, который в работе назывался «Несгибаемый» (что мне не особенно нравилось), а в конце концов называется «Уткин против». Это будет комедия. Она начинается с того, что один известный комментатор заснул в эфире и наговорил всяческой ерунды и тут же потерял работу. Ну, и много всего прочего.

    По итогам пилота будет приниматься решение, состоится ли весь проект. Обычное дело. Заказчик – «Матч ТВ» (да, меня это тоже удивило). В конце марта фильм будет отдан на канал, а там уж ему решать», – написал Уткин на своей странице в Facebook.

    Напомним, ранее Василий Уткин сотрудничал с «Матч ТВ», комментатор покинул телеканал в феврале 2016 года.

    Источник: Facebook.com

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    14.03.2017 13:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 марта 2017, 14:18

      из описания можно понять, что сериал про то как Уткин спит за деньги? .....

      Ну не знаю, не знаю, тут бы лучше саму Канделаки взять на главную роль ))

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      Рейтинг: +93

      Borz1 14 марта 2017, 13:41

      гнать его ещё дальше

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 14 марта 2017, 13:36

      Верните Васю на Матч-ТВ))

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