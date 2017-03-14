На этой неделе стартуют съемки комедийного сериала «Уткин против» для «Матч ТВ»

из описания можно понять, что сериал про то как Уткин спит за деньги? .....
Ну не знаю, не знаю, тут бы лучше саму Канделаки взять на главную роль ))
Известный российский комментатор Василий Уткин поделился подробностями создания пилота сериала для федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» с собственным участием. Комедийный проект получит название «Уткин против».
«Будет интересная неделя. Мы снимаем кино про меня. Ну, так это проще всего объяснить; на самом деле не про меня, конечно.
Это пилот сериала, который в работе назывался «Несгибаемый» (что мне не особенно нравилось), а в конце концов называется «Уткин против». Это будет комедия. Она начинается с того, что один известный комментатор заснул в эфире и наговорил всяческой ерунды и тут же потерял работу. Ну, и много всего прочего.
По итогам пилота будет приниматься решение, состоится ли весь проект. Обычное дело. Заказчик – «Матч ТВ» (да, меня это тоже удивило). В конце марта фильм будет отдан на канал, а там уж ему решать», – написал Уткин на своей странице в Facebook.
Напомним, ранее Василий Уткин сотрудничал с «Матч ТВ», комментатор покинул телеканал в феврале 2016 года.