На этой неделе стартуют съемки комедийного сериала «Уткин против» для «Матч ТВ»

Известный российский комментатор Василий Уткин поделился подробностями создания пилота сериала для федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» с собственным участием. Комедийный проект получит название «Уткин против».

«Будет интересная неделя. Мы снимаем кино про меня. Ну, так это проще всего объяснить; на самом деле не про меня, конечно.

Это пилот сериала, который в работе назывался «Несгибаемый» (что мне не особенно нравилось), а в конце концов называется «Уткин против». Это будет комедия. Она начинается с того, что один известный комментатор заснул в эфире и наговорил всяческой ерунды и тут же потерял работу. Ну, и много всего прочего.

По итогам пилота будет приниматься решение, состоится ли весь проект. Обычное дело. Заказчик – «Матч ТВ» (да, меня это тоже удивило). В конце марта фильм будет отдан на канал, а там уж ему решать», – написал Уткин на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Василий Уткин сотрудничал с «Матч ТВ», комментатор покинул телеканал в феврале 2016 года.