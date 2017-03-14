«Ювентус» хочет приобрести Дугласа Косту

«Ювентус» по-прежнему заинтересован в покупке нападающего «Баварии» Дугласа Косты. Сообщается, что в услугах бразильского футболиста заинтересован главный тренер туринской команды Массимилиано Аллегри.

По информации источника, генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта следил за игрой 26-летнего форварда в матчах Лиги чемпионов.

Напомним, ранее стало известно, что игрок желает покинуть «Баварию».

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Коста провел 18 игр, забив четыре гола и сделав два результативных паса.