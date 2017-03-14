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    «Ювентус» хочет приобрести Дугласа Косту

    «Ювентус» по-прежнему заинтересован в покупке нападающего «Баварии» Дугласа Косты. Сообщается, что в услугах бразильского футболиста заинтересован главный тренер туринской команды Массимилиано Аллегри.

    По информации источника, генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта следил за игрой 26-летнего форварда в матчах Лиги чемпионов.

    Напомним, ранее стало известно, что игрок желает покинуть «Баварию».

    В нынешнем сезоне чемпионата Германии Коста провел 18 игр, забив четыре гола и сделав два результативных паса.

    Источник: Tuttosport

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    14.03.2017 08:54
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