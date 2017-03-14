Конте: «Моя команда показала хорошую игру против сильного соперника»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги матча 1/4 финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:0). По словам специалиста, лондонский клуб показал хорошую игру против сильного соперника.

«Моя команда показала хорошую игру против сильного соперника. Игроки «Манчестер Юнайтед» одни из лучших в лиге. Мы должны были пройти в следующий раунд. Красная карточка? Все видели, как жестко играли против Азара. Сначала это заметили болельщики, а уже потом внимание на это обратили судьи», – сказал Конте.

В полуфинале Кубка Англии «Челси» встретится с «Тоттенхэмом».