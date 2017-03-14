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    Конте: «Моя команда показала хорошую игру против сильного соперника»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги матча 1/4 финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:0). По словам специалиста, лондонский клуб показал хорошую игру против сильного соперника.

    «Моя команда показала хорошую игру против сильного соперника. Игроки «Манчестер Юнайтед» одни из лучших в лиге. Мы должны были пройти в следующий раунд. Красная карточка? Все видели, как жестко играли против Азара. Сначала это заметили болельщики, а уже потом внимание на это обратили судьи», – сказал Конте.

    В полуфинале Кубка Англии «Челси» встретится с «Тоттенхэмом».

    Источник: BBC

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    14.03.2017 01:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 14 марта 2017, 12:42

      радуйся радуйся, дцп-шник. до красной карточки у Челси не было никакого преимущества, затащил вас Оливер

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