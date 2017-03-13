Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карпин: «Если судьи не видят, пересек ли мяч линию ворот, то для чего они нужны?»

    Известный специалист Валерий Карпин прокомментировал судейство Евгения Турбина в матче 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом». Напомним, встреча завершилась победой пермяков со счетом 1:0, а рефери не засчитал два гола питерского клуба и не поставил пенальти за нарушение на Артеме Дзюбе.

    «Что касается неназначенного пенальти, здесь Дзюба не врет. «Зенит» должен был получить пенальти. Он хотел пенальти — это правда, но фол был. Огуде бьет коленом в икру Дзюбе. На такой скорости достаточно любого касания, тем более ноги, и после этого Артем задевает газон, поскольку его сбили с шага. Незасчитанный гол? Если судьи не видят, пересек ли мяч линию ворот, то для чего они нужны? Они нужны, чтобы не видеть? Судьи решают судьбы людей и команд», – заявил Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2017 22:46
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 14 марта 2017, 10:21

      Вот удивляет откуда так упорно говорят за второй гол ??? То что Дзюба пнул в ворота когда игра остановлена , голом являться не может . пенальти и рядом не было .....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 14 марта 2017, 09:06

      10 скандальных матчей судьи Евгения Турбина. Статистика упрямая вещь.
      https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI726915_10_skandalnyh_matchej_sudi_Jevgenija_Turbina

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 14 марта 2017, 06:33

      Насколько жалки бомжи им даже Спартачи уже собалезнуют, как самих годами тянули забыли.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      TRELL 14 марта 2017, 05:26

      Дело говорит! Странный матч,главное,чтобы "такой беспредел" больше не повторялся. Жаль,видимо москвичи очень хотят Спартак видеть в лидерах...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 14 марта 2017, 02:38

      Бывший футболист, который в динамике все это прекрасно видел , и должен знать что далеко не все можно увидеть на поле с первого раза, говорит такую ерунду. Вот будет автофиксатор голов, тогда и будет проще. Даже на видеоповторе не с первого раза было видно, что мяч полностью пересек линию.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 14 марта 2017, 01:23

      Видимо, сильное впечатление на судей, произвело судейство в матче Барселона-ПСЖ. Всё дозволено!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 14 марта 2017, 01:09

      они же на себя работают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 14 марта 2017, 00:42

      А судьи - кто?... Кто судьи?. Предложение - не называть человека , бегающего по футбольному полю со свистком на губах, словом СУДЬЯ. Это противоречит историческому российскому пониманию судейства и справедливости...И РЕФЕРИ - тоже чужое слово. Претит. Как же назвать? Халдеи? Прокураторы? Институт продажных МУдКОков.!!! Спартачарой завоняло..... С ув.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 14 марта 2017, 00:10

      Как для чего ? что " Спартак " чемпионом сделать !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > VikNMar 14 марта 2017, 00:46

      Из этого дерьма лепят Спартака Москвача Российского. В пику безвременно убиенному Зениту.... Марчелло, где ты? Зенитка! Стрелять уже давно пора!!! Где справедливый голос Питера?!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 13 марта 2017, 23:54

      Карпин прав. Какого х...я делают судьи за воротами? Деньги получают совершенно ни за что, ужас сколько моментов они просерают.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11