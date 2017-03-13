Карпин: «Если судьи не видят, пересек ли мяч линию ворот, то для чего они нужны?»

Известный специалист Валерий Карпин прокомментировал судейство Евгения Турбина в матче 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом». Напомним, встреча завершилась победой пермяков со счетом 1:0, а рефери не засчитал два гола питерского клуба и не поставил пенальти за нарушение на Артеме Дзюбе.

«Что касается неназначенного пенальти, здесь Дзюба не врет. «Зенит» должен был получить пенальти. Он хотел пенальти — это правда, но фол был. Огуде бьет коленом в икру Дзюбе. На такой скорости достаточно любого касания, тем более ноги, и после этого Артем задевает газон, поскольку его сбили с шага. Незасчитанный гол? Если судьи не видят, пересек ли мяч линию ворот, то для чего они нужны? Они нужны, чтобы не видеть? Судьи решают судьбы людей и команд», – заявил Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».