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  • Карпин: «Если судьи не видят, пересек ли мяч линию ворот, то для чего они нужны?»

Карпин: «Если судьи не видят, пересек ли мяч линию ворот, то для чего они нужны?»

13 марта 2017, 22:46
15

Известный специалист Валерий Карпин прокомментировал судейство Евгения Турбина в матче 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом». Напомним, встреча завершилась победой пермяков со счетом 1:0, а рефери не засчитал два гола питерского клуба и не поставил пенальти за нарушение на Артеме Дзюбе.

«Что касается неназначенного пенальти, здесь Дзюба не врет. «Зенит» должен был получить пенальти. Он хотел пенальти — это правда, но фол был. Огуде бьет коленом в икру Дзюбе. На такой скорости достаточно любого касания, тем более ноги, и после этого Артем задевает газон, поскольку его сбили с шага. Незасчитанный гол? Если судьи не видят, пересек ли мяч линию ворот, то для чего они нужны? Они нужны, чтобы не видеть? Судьи решают судьбы людей и команд», – заявил Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Дзюба Артем Карпин Валерий Турбин Евгений
Комментарии (15)
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roman230582
1489437830
Даже Валера признал
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polt
1489438233
Все признают непростительные ошибки Турбина. Ну нельзя же без внимания оставлять ему это судейство.
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polt
1489438491
Карпин прав. Какого х...я делают судьи за воротами? Деньги получают совершенно ни за что, ужас сколько моментов они просерают.
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VikNMar
1489439420
Как для чего ? что " Спартак " чемпионом сделать !
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Par Mezan
1489441352
А судьи - кто?... Кто судьи?. Предложение - не называть человека , бегающего по футбольному полю со свистком на губах, словом СУДЬЯ. Это противоречит историческому российскому пониманию судейства и справедливости...И РЕФЕРИ - тоже чужое слово. Претит. Как же назвать? Халдеи? Прокураторы? Институт продажных МУдКОков.!!! Спартачарой завоняло..... С ув.
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Zeff
1489443802
Видимо, сильное впечатление на судей, произвело судейство в матче Барселона-ПСЖ. Всё дозволено!
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Nesterenko
1489448283
Бывший футболист, который в динамике все это прекрасно видел , и должен знать что далеко не все можно увидеть на поле с первого раза, говорит такую ерунду. Вот будет автофиксатор голов, тогда и будет проще. Даже на видеоповторе не с первого раза было видно, что мяч полностью пересек линию.
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TRELL
1489458385
Дело говорит! Странный матч,главное,чтобы "такой беспредел" больше не повторялся. Жаль,видимо москвичи очень хотят Спартак видеть в лидерах...
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Мясной Упырь
1489462423
Насколько жалки бомжи им даже Спартачи уже собалезнуют, как самих годами тянули забыли.
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ВЛАДИВОСТОК
1489476110
Вот удивляет откуда так упорно говорят за второй гол ??? То что Дзюба пнул в ворота когда игра остановлена , голом являться не может . пенальти и рядом не было .....
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