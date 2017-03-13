Слова Луческу о московских судьях буду рассмотрены комитетом по этике в случае обращения Мутко

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев отметил, что высказывания главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу о работе на матчах питерского клуба московских арбитров будут рассмотрены в случае обращения с подобной просьбой главы Российского футбольного союза Виталия Мутко.

После встречи 19-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:1) румынский специалист подверг критике главного судью поединка Евгения Турбина, заявив, что сине-бело-голубые всегда теряют очки, когда на играх с их участием работают арбитры из столицы.

«Мы с удовольствием рассмотрим высказывания Луческу, если к нам с соответствующей просьбой обратится президент РФС Виталий Мутко или же исполком РФС. Таков наш регламент, так мы работаем», – сказал Андреев.

После 19-ти туров «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице, отставая от «Спартака» на восемь очков.