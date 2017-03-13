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    Слова Луческу о московских судьях буду рассмотрены комитетом по этике в случае обращения Мутко

    Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев отметил, что высказывания главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу о работе на матчах питерского клуба московских арбитров будут рассмотрены в случае обращения с подобной просьбой главы Российского футбольного союза Виталия Мутко.

    После встречи 19-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:1) румынский специалист подверг критике главного судью поединка Евгения Турбина, заявив, что сине-бело-голубые всегда теряют очки, когда на играх с их участием работают арбитры из столицы.

    «Мы с удовольствием рассмотрим высказывания Луческу, если к нам с соответствующей просьбой обратится президент РФС Виталий Мутко или же исполком РФС. Таков наш регламент, так мы работаем», – сказал Андреев.

    После 19-ти туров «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице, отставая от «Спартака» на восемь очков.

    Источник: Р-Спорт

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    13.03.2017 14:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 13 марта 2017, 19:09

      Еще на заре карьеры он Бухарест ругал так же.

      0
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 13 марта 2017, 18:49

      Отстаньте от дедушки! В его песнях слова одни и те-же(в Шахтере Донецком о Киеве)

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 марта 2017, 18:04

      А может быть лучше в РФС (КДК) заслушать судью Е. Турбину, почему он не увидел
      забитый гол и не дал пенальти в ворота Амкара. Этот матч необходимо переиграть.

      -1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > vladimir-7 13 марта 2017, 18:20

      Ну так давай каждые матчи переигрывать.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Black Giz 13 марта 2017, 19:06

      Нет, только такой поворотный.

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 13 марта 2017, 16:48

      А потом Луческу только и будут вызывать на заседания по этике.

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