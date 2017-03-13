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    Александр Кержаков: «После «Севильи» мог продолжить европейскую карьеру, но предпочел вернуться в Россию»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что у него были варианты продолжения карьеры в одной из европейских команд зимой 2008 года, однако в итоге он сделал выбор в пользу «Динамо». Напомним, что с января 2007-го 34-летний футболист защищал цвета «Севильи», после чего вернулся в Россию.

    – Сейчас сложно сказать, что было бы, выбери я тот или иной путь развития карьеры после «Севильи». Варианты за рубежом действительно были, но я предпочел вернуться в Россию, перейти в «Динамо». Все, что ни делается, – все к лучшему. Значит, тогда я этого хотел больше.

    – На более поздних этапах карьеры вас сватали в английский «Борнмут». Эти разговоры имели под собой какие-то основания?

    – В случае с «Борнмутом» существовал поверхностный интерес, никаких конкретных предложений я так и не получил.

    В текущем сезоне Кержаков принял участие в 13-ти встречах, записав в свой актив два гола и три результативные передачи.

    Источник: Известия

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    13.03.2017 14:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 13 марта 2017, 17:58

      Переходил в Динамо в надежде поехать на Евро-2008, но Гус думал по другому.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -256

      balaton78 13 марта 2017, 17:28

      Струсил..

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 13 марта 2017, 14:59

      Лудшыб не предпочитал этот кривоногий бездарь возвращаться в Россию.

      -1
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