Александр Кержаков: «После «Севильи» мог продолжить европейскую карьеру, но предпочел вернуться в Россию»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что у него были варианты продолжения карьеры в одной из европейских команд зимой 2008 года, однако в итоге он сделал выбор в пользу «Динамо». Напомним, что с января 2007-го 34-летний футболист защищал цвета «Севильи», после чего вернулся в Россию.

– Сейчас сложно сказать, что было бы, выбери я тот или иной путь развития карьеры после «Севильи». Варианты за рубежом действительно были, но я предпочел вернуться в Россию, перейти в «Динамо». Все, что ни делается, – все к лучшему. Значит, тогда я этого хотел больше.

– На более поздних этапах карьеры вас сватали в английский «Борнмут». Эти разговоры имели под собой какие-то основания?

– В случае с «Борнмутом» существовал поверхностный интерес, никаких конкретных предложений я так и не получил.

В текущем сезоне Кержаков принял участие в 13-ти встречах, записав в свой актив два гола и три результативные передачи.