Тотти не вышел на матч с «Палермо» из-за болей в спине

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прокомментировал ситуацию вокруг ветерана команды Франческо Тотти. В матче против «Палермо» он должен был появиться на последние 10 минут, но размявшись, так и не вышел на поле.

«Тотти размялся, но почувствовал боль в спине, поэтому предпочел не выходить. На этом все. Больше мне нечего сказать на эту тему.

Вообще, я стараюсь не отвечать на вопросы про подобные ситуации, потому что это похоже на испытание – все, что вы говорите, может быть использовано против вас!» – сказал Спаллетти.

Напомним, что в выездном матче 28-го тура итальянской Серии А «Рома» была сильнее «Палермо» со счетом 3:0.