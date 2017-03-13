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    Тотти не вышел на матч с «Палермо» из-за болей в спине

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прокомментировал ситуацию вокруг ветерана команды Франческо Тотти. В матче против «Палермо» он должен был появиться на последние 10 минут, но размявшись, так и не вышел на поле.

    «Тотти размялся, но почувствовал боль в спине, поэтому предпочел не выходить. На этом все. Больше мне нечего сказать на эту тему.

    Вообще, я стараюсь не отвечать на вопросы про подобные ситуации, потому что это похоже на испытание – все, что вы говорите, может быть использовано против вас!» – сказал Спаллетти.

    Напомним, что в выездном матче 28-го тура итальянской Серии А «Рома» была сильнее «Палермо» со счетом 3:0.

    Источник: Football Italia

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    13.03.2017 10:31
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +55

      Vaval 13 марта 2017, 10:48

      Уже совсем дедушка

      -1
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