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    Препелицэ считает, что «Ростову» не повезло в матче с «Тереком»

    Полузащитник «Ростова» Андрей Препелицэ подвел итоги матча 19-го тура РФПЛ против «Терека» (0:0), а также поделился ожиданиями от встречи 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

    «Мы контролировали игру, а «Терек» защищался, однако «Ростову» сегодня не повезло. Какие ожидания от игры с «Манчестер Юнайтед»? Мы едем туда за победой. Говорить о шансах не буду, но мы хотим пройти дальше», – сказал хавбек в интервью порталу 161.ru.

    Встреча «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» состоится в Англии 16 марта. Первая встреча завершилась вничью 1:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2017 01:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2336

      den161 13 марта 2017, 09:30

      Везения и впрямь не хватило, мяч не шел в ворота... Надеюсь в Манчестере все по другому будет. Вперед МУЖИКИ!!! ВЕРИМ!!!

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 13 марта 2017, 01:30

      А вот это правда...Не хватило Ростову везения... Так пусть теперь госпожа Фортуна сопутствует в Манчестере...

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