Препелицэ считает, что «Ростову» не повезло в матче с «Тереком»

Полузащитник «Ростова» Андрей Препелицэ подвел итоги матча 19-го тура РФПЛ против «Терека» (0:0), а также поделился ожиданиями от встречи 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Мы контролировали игру, а «Терек» защищался, однако «Ростову» сегодня не повезло. Какие ожидания от игры с «Манчестер Юнайтед»? Мы едем туда за победой. Говорить о шансах не буду, но мы хотим пройти дальше», – сказал хавбек в интервью порталу 161.ru.

Встреча «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» состоится в Англии 16 марта. Первая встреча завершилась вничью 1:1.