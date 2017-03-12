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    Рахимов: «Каково сидеть там же, где сидел Моуринью? Ничего особенного»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после матча 19-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0) поделился мнением о противостоянии ростовчан в 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Напомним, первая встреча между российским клубом и англичанами завершилась вничью 1:1.

    – Вся Россия смотрела матч» Ростов – «МЮ». Наш соперник хорошо проявляет себя в Европе. Мы должны гордиться тем, что с ними это происходит. Я же смотрел этот матч с акцентом на будущее.

    – Каково сидеть на месте, где пару дней назад был Моуринью?

    – Ничего особенного. Он там не оставил ни портмоне, ни визитки. Так что звонить Жозе я не буду.

    Ответная встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» пройдет 16 марта в Англии.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.03.2017 23:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 14 марта 2017, 15:45

      Можно подумать ......- ну любят наши из мухи слона делать - уже оказывается за честь посидеть где сидел Моуринью - вот критикуем уровень наших фтболистов а остальные то в чем преуспели - вот эти СМИ возьми - вся страна в болоте

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 13 марта 2017, 16:25

      У Рахимова чемоданное настроение

      0
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 13 марта 2017, 02:06

      А то Моуринью прям Господь Бог какой-то)

      2
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Wagarti 13 марта 2017, 11:10

      Ага, тупее вопроса не смогли придумать..

      Видимо - журналист - какой-то персональный дрочер на маура

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      Рейтинг: +2

      TimurT 13 марта 2017, 00:22

      Рашид лучше команду готовил бы, ато Терек забыл где ворота соперника

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 марта 2017, 23:55

      Моуриньо: "Рашид! Так тоже на ничью насидел! Флюиды, братец! С тебя теперь бутылка!"

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