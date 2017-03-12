Рахимов: «Каково сидеть там же, где сидел Моуринью? Ничего особенного»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после матча 19-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0) поделился мнением о противостоянии ростовчан в 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Напомним, первая встреча между российским клубом и англичанами завершилась вничью 1:1.

– Вся Россия смотрела матч» Ростов – «МЮ». Наш соперник хорошо проявляет себя в Европе. Мы должны гордиться тем, что с ними это происходит. Я же смотрел этот матч с акцентом на будущее.

– Каково сидеть на месте, где пару дней назад был Моуринью?

– Ничего особенного. Он там не оставил ни портмоне, ни визитки. Так что звонить Жозе я не буду.

Ответная встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» пройдет 16 марта в Англии.