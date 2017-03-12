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  • Рахимов: «Каково сидеть там же, где сидел Моуринью? Ничего особенного»

Рахимов: «Каково сидеть там же, где сидел Моуринью? Ничего особенного»

12 марта 2017, 23:23
6

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после матча 19-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0) поделился мнением о противостоянии ростовчан в 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Напомним, первая встреча между российским клубом и англичанами завершилась вничью 1:1.

– Вся Россия смотрела матч» Ростов – «МЮ». Наш соперник хорошо проявляет себя в Европе. Мы должны гордиться тем, что с ними это происходит. Я же смотрел этот матч с акцентом на будущее.

– Каково сидеть на месте, где пару дней назад был Моуринью?

– Ничего особенного. Он там не оставил ни портмоне, ни визитки. Так что звонить Жозе я не буду.

Ответная встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» пройдет 16 марта в Англии.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Ахмат Ростов Манчестер Юнайтед Рахимов Рашид Моуринью Жозе
Комментарии (6)
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cska-62
1489352116
Моуриньо: "Рашид! Так тоже на ничью насидел! Флюиды, братец! С тебя теперь бутылка!"
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TimurT
1489353772
Рашид лучше команду готовил бы, ато Терек забыл где ворота соперника
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Wagarti
1489359972
А то Моуринью прям Господь Бог какой-то)
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Borz1
1489411500
У Рахимова чемоданное настроение
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ijgjr
1489495505
Можно подумать ......- ну любят наши из мухи слона делать - уже оказывается за честь посидеть где сидел Моуринью - вот критикуем уровень наших фтболистов а остальные то в чем преуспели - вот эти СМИ возьми - вся страна в болоте
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