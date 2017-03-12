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    Червиченко: «Зенит» и ЦСКА на 90 процентов гарантировали «Спартаку» чемпионство»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что считает лидерство красно-белых заслугой его конкурентов – «Зенита» и ЦСКА. По мнению функционера, одним из сильнейших клубов РФПЛ является «Ростов».

    «Даже объективное судейство не помешает «Спартаку» стать чемпионом. Этого будет мало «Зениту» и ЦСКА, чтобы догнать спартаковцев. Они на 90 процентов гарантировали «Спартаку» чемпионство. Команда Массимо Карреры ведет с преимуществом в восемь очков не из-за того, что так хороша. Она хороша, безусловно, но не настолько. Просто питерский клуб и армейцы сильно сдали в этом году. «Зенит» откровенно выглядит плохо, а ЦСКА переживает кризис.

    Что касается «Ростова», то его цинично в двух матчах с «Зенитом» и «Спартаком» убили и украли шесть очков. Если бы не это, то ростовчане обязательно бы вмешались в чемпионскую гонку. «Ростов» — один из сильнейших клубов РФПЛ», – сказал Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.03.2017 23:10
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 13 марта 2017, 09:43

      В этот раз Червиченко прав.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 13 марта 2017, 08:47

      лажа

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 13 марта 2017, 07:37

      закрой уже свою тявкалку.специолист на жирах

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 13 марта 2017, 07:30

      Доказывайте...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 13 марта 2017, 06:17

      "каждый кулик хвалит свое болото", время покажет, еще играть и играть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 марта 2017, 05:58

      Червяк он и в Африке червяк.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 13 марта 2017, 05:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак еще тоже И не раз.

      -5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Zenit-84 13 марта 2017, 05:58

      Ну так это вы с помощью судьи отобрали у нас очки,вам бы заткнуться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 13 марта 2017, 00:23

      червь лярва

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 13 марта 2017, 00:19

      Что за бред,ещё 11 туров, и очные игры с зенитом и ЦСКА так что есть шанс и на 4м оказаться если Уфа продолжит подниматься и выиграет или вничью со спартаком сыграет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 13 марта 2017, 00:14

      господин Червеченко ... протрезвейте

      1
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