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  • Червиченко: «Зенит» и ЦСКА на 90 процентов гарантировали «Спартаку» чемпионство»

Червиченко: «Зенит» и ЦСКА на 90 процентов гарантировали «Спартаку» чемпионство»

12 марта 2017, 23:10
21

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что считает лидерство красно-белых заслугой его конкурентов – «Зенита» и ЦСКА. По мнению функционера, одним из сильнейших клубов РФПЛ является «Ростов».

«Даже объективное судейство не помешает «Спартаку» стать чемпионом. Этого будет мало «Зениту» и ЦСКА, чтобы догнать спартаковцев. Они на 90 процентов гарантировали «Спартаку» чемпионство. Команда Массимо Карреры ведет с преимуществом в восемь очков не из-за того, что так хороша. Она хороша, безусловно, но не настолько. Просто питерский клуб и армейцы сильно сдали в этом году. «Зенит» откровенно выглядит плохо, а ЦСКА переживает кризис.

Что касается «Ростова», то его цинично в двух матчах с «Зенитом» и «Спартаком» убили и украли шесть очков. Если бы не это, то ростовчане обязательно бы вмешались в чемпионскую гонку. «Ростов» — один из сильнейших клубов РФПЛ», – сказал Червиченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Ростов Червиченко Андрей
Комментарии (21)
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Abbey Road
1489349794
Ростову достаточно чпокнуть МЮ в этом сезоне - и пусть Зенит-Оле икнется...... ну а расстановка мест в этом чемпе уже ясна....
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"supermax"
1489350132
допиздится скоро....с прицелом на спине ходит...ахахах
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Daxa 09
1489351024
Может он любовник главного редактора этого сайта ???? Кого хрена постоянно его комментарии в новостях ?!?!
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Мясной Упырь
1489353780
червь лярва
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Zenit-84
1489371152
Спартак еще тоже И не раз.
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Диктор
1489373933
Червяк он и в Африке червяк.
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pegas1276
1489375058
"каждый кулик хвалит свое болото", время покажет, еще играть и играть
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лёха72
1489379822
закрой уже свою тявкалку.специолист на жирах
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neofizer
1489384067
лажа
Ответить
Dominator777
1489387392
В этот раз Червиченко прав.
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