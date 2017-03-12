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  • Орлов о матче «Амкар» – «Зенит»: «Мяч на полметра за линией. Получается, заговор?»

Орлов о матче «Амкар» – «Зенит»: «Мяч на полметра за линией. Получается, заговор?»

12 марта 2017, 21:44
58

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о матче 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом». Напомним, встреча завершилась победой пермяков со счетом 1:0, а судья матча Евгений Турбин не засчитал два гола питерского клуба.

«Надо говорить об игре. «Зенит» сыграл далеко не лучший матч. Что меня удивило: почему футболисты «Амкара» лучше настроены, чем игроки «Зенита»? Кто за первое место хочет бороться? «Зенит» выглядел академиком, но должен бороться, еще рано сдаваться. Сейчас «Зенит» не выглядит командой, которая хорошо подготовилась к сезону. Это очевидный просчет тренерского штаба. Все играют неровно, а ряд игроков не в форме. Все, кто приглашены, в состав не попадают.

Проблем много. Как можно было не увидеть гол, который не забил «Зенит»?! Мяч на полметра за линией. Даже без повтора видно было, что мяч в воротах! Получается, заговор? Не хотелось бы в это верить», – сказал Орлов.

«Зенит» на данный момент находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Орлов Геннадий Турбин Евгений
Комментарии (58)
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acer2003
1489344920
Заговор, не заговор ))), а судья в матче облажался по полной, это факт !!!
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Aleksandr_1986_Spb_
1489344962
Меня очень забавляют комментаторы которые комментируют на матч ТВ игры Зенита. Считаю что нельзя так откровенно "топить" за свою команду, это вопрос профессионализма. Когда убрали Орлова я искренне порадовался, но теперь комментирует некто Федор Погорелов и это тихий ужас, мало того что "топит" так и откровенно в футболе не разбирается. Матч ТВ, верните пожайлуста Орлова. Это плохой вариант, но оказывается не худший.
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kanav67
1489345867
Естественно заговор. А начало этому заговору было положено в играх Зенит-Ростов и Зенит-Спартак в первом круге.
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spartach n1
1489346352
Достали нытики голубые
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bset
1489349995
В матче Барселона - ПСЖ тоже можно про судейство многое сказать. Но Барселона забила 6 голов - этого не отнять. Как и не отнять того, что у Зенита мяч в сетке побывал лишь раз. Будь он там 4 раза и 2 отменили, они спокойно выиграли бы 2:1. Игра Дзюбы и Кокорина - это беспредел. Где голы?
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momwig_
1489350442
Что за накачка начинается? Какой второй незасчитанный гол? Там был удар после свистка, который никто не пытался остановить, включая вратаря. Какой это гол? С первым всё сложнее.. там вообще ситуация неоднозначная: на линии, за линией - ниоткуда по трансляции этого видно не было.
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filosof sparty
1489352503
Если и так, то уж скорее кони вас подсиживают.... Вообще интересно на борьбу двух кабинетчиков посмотреть)))
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VikNMar
1489352742
А что ты Гена хотел , надо же " Спартак " чемпионом делать , а то он как колхоз 20 лет без урожая ( то бишь чемпионства ) ............
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nikovitek
1489353088
Запищали те которых постоянно судьи вытаскивают. ЭТО КАРА!
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Аид666
1489370228
Сперва было на 2 метра, сейчас на пол метра, что будет дальше? На донышке?)))
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