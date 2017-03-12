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    Орлов о матче «Амкар» – «Зенит»: «Мяч на полметра за линией. Получается, заговор?»

    Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о матче 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом». Напомним, встреча завершилась победой пермяков со счетом 1:0, а судья матча Евгений Турбин не засчитал два гола питерского клуба.

    «Надо говорить об игре. «Зенит» сыграл далеко не лучший матч. Что меня удивило: почему футболисты «Амкара» лучше настроены, чем игроки «Зенита»? Кто за первое место хочет бороться? «Зенит» выглядел академиком, но должен бороться, еще рано сдаваться. Сейчас «Зенит» не выглядит командой, которая хорошо подготовилась к сезону. Это очевидный просчет тренерского штаба. Все играют неровно, а ряд игроков не в форме. Все, кто приглашены, в состав не попадают.

    Проблем много. Как можно было не увидеть гол, который не забил «Зенит»?! Мяч на полметра за линией. Даже без повтора видно было, что мяч в воротах! Получается, заговор? Не хотелось бы в это верить», – сказал Орлов.

    «Зенит» на данный момент находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России.

    «Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.03.2017 21:44
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 марта 2017, 06:18

      Земля круглая.Как аукнется-так и откликнется.

      2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > Диктор 13 марта 2017, 08:48

      это справедливо, но как то гадко от российского судейства...

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 13 марта 2017, 04:57

      Сперва было на 2 метра, сейчас на пол метра, что будет дальше? На донышке?)))

      3
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Аид666 13 марта 2017, 10:46

      лучший коммент из всех))))))

      -1
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 13 марта 2017, 02:11

      Да ни на полметра, не пизди, и иди на хуй вообще, заебал уже)))

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 марта 2017, 00:41

      сначала говорили на два метра, а теперь на пол метра, а завтра скажут а может и не было гола, так вы еще три забейте и никто не будет вспоминать был гол или нет, так не можете потому что нет особого желания главное деньги капают и все

      2
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      Рейтинг: +82

      nikovitek 13 марта 2017, 00:11

      Запищали те которых постоянно судьи вытаскивают. ЭТО КАРА!

      6
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 13 марта 2017, 00:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А что ты Гена хотел , надо же " Спартак " чемпионом делать , а то он как колхоз 20 лет без урожая ( то бишь чемпионства ) ............

      -6
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 13 марта 2017, 00:03

      раньше когда зенит был на помойке был футбол в стране,а теперь ...

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 13 марта 2017, 00:01

      Если и так, то уж скорее кони вас подсиживают.... Вообще интересно на борьбу двух кабинетчиков посмотреть)))

      3
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 12 марта 2017, 23:27

      Что за накачка начинается? Какой второй незасчитанный гол? Там был удар после свистка, который никто не пытался остановить, включая вратаря. Какой это гол? С первым всё сложнее.. там вообще ситуация неоднозначная: на линии, за линией - ниоткуда по трансляции этого видно не было.

      5
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      Рейтинг: +588

      Sergil > momwig_ 12 марта 2017, 23:43

      Вообще то, второй гол формально был. Ибо арбитр не показал, что розыгрыш мяча должен быть произведен по свистку. А как только Дзюба нанес удар и в момент когда мяч катился в ворота, арбитр прервал момент и только тогда показал на свисток.

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ > Sergil 16 марта 2017, 09:20

      Вообще-то, никакого гола там и формально не было (не говоря уже - по сути). Ибо арбитр свиснул до того, как мяч попал в ворота, обозначив, что игры в этот момент нет. Вот и вся формальность.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 марта 2017, 23:19

      В матче Барселона - ПСЖ тоже можно про судейство многое сказать. Но Барселона забила 6 голов - этого не отнять. Как и не отнять того, что у Зенита мяч в сетке побывал лишь раз. Будь он там 4 раза и 2 отменили, они спокойно выиграли бы 2:1. Игра Дзюбы и Кокорина - это беспредел. Где голы?

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > bset 13 марта 2017, 05:26

      Согласен полностью!Зенит в последнее время просто удивляет своим качеством игры.При Луческу дела идут всё хуже и хуже.Если ранее до прихода "Будулая"зенитчики бежали и что самое главное играли,то сейчас это не команда,а (цитирую "классика"-Газзаева)сборище академиков с тросточками.Играть нужно и забивать!!!!А про заговоры у нас всегда говорят.Особливо когда дела идут ниже плинтуса.Это и у ЦСКА было и у Спартака в своё время....

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