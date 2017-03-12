Орлов о матче «Амкар» – «Зенит»: «Мяч на полметра за линией. Получается, заговор?»

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о матче 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом». Напомним, встреча завершилась победой пермяков со счетом 1:0, а судья матча Евгений Турбин не засчитал два гола питерского клуба.

«Надо говорить об игре. «Зенит» сыграл далеко не лучший матч. Что меня удивило: почему футболисты «Амкара» лучше настроены, чем игроки «Зенита»? Кто за первое место хочет бороться? «Зенит» выглядел академиком, но должен бороться, еще рано сдаваться. Сейчас «Зенит» не выглядит командой, которая хорошо подготовилась к сезону. Это очевидный просчет тренерского штаба. Все играют неровно, а ряд игроков не в форме. Все, кто приглашены, в состав не попадают.

Проблем много. Как можно было не увидеть гол, который не забил «Зенит»?! Мяч на полметра за линией. Даже без повтора видно было, что мяч в воротах! Получается, заговор? Не хотелось бы в это верить», – сказал Орлов.

«Зенит» на данный момент находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России.

«Мяч пересек линию на два метра». «Зенит» проиграл «Амкару» из-за судьи?