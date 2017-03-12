Попов заявил, что Самедов выручил «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов подвел итоги матча 19-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0), а также заявил, что Александр Самедов, ставший автором единственного гола в этой игре, выручил красно-белых.
– Поздравили Самедова с первым голом после возвращения?
– Сказали ему: «Спасибо, так держать». Он выручил команду.
– После матча спартаковцы собрались в круге и что-то говорили друг другу. О чем шла речь?
– Мы каждый раз так собираемся, и капитан говорит несколько слов.
– Как вам поддержка болельщиков? Показалось, что они соскучились по футболу.
– Конечно, соскучились. Поддерживали нас очень хорошо, и это помогло победить.
– В первом тайме была нервозность в действиях команды, брак в передачах. Почему?
– Да, и нервозность была, и напряжение. Главное, что мы выиграли и порадовали болельщиков этой победой.
– Вы играли в центре, а Промес и Самедов постоянно менялись местами. Насколько было тяжело взаимодействовать с партнерами?
– Вообще сегодня пришлось трудно. Когда соперник садиться низко в оборону, это проблема для нас, потому что при получении мяча нет места.
«Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея отрыв от ближайшего преследователя на восемь очков.