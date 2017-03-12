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    Попов заявил, что Самедов выручил «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов подвел итоги матча 19-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0), а также заявил, что Александр Самедов, ставший автором единственного гола в этой игре, выручил красно-белых.

    – Поздравили Самедова с первым голом после возвращения?

    – Сказали ему: «Спасибо, так держать». Он выручил команду.

    – После матча спартаковцы собрались в круге и что-то говорили друг другу. О чем шла речь?

    – Мы каждый раз так собираемся, и капитан говорит несколько слов.

    – Как вам поддержка болельщиков? Показалось, что они соскучились по футболу.

    – Конечно, соскучились. Поддерживали нас очень хорошо, и это помогло победить.

    – В первом тайме была нервозность в действиях команды, брак в передачах. Почему?

    – Да, и нервозность была, и напряжение. Главное, что мы выиграли и порадовали болельщиков этой победой.

    – Вы играли в центре, а Промес и Самедов постоянно менялись местами. Насколько было тяжело взаимодействовать с партнерами?

    – Вообще сегодня пришлось трудно. Когда соперник садиться низко в оборону, это проблема для нас, потому что при получении мяча нет места.

    «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея отрыв от ближайшего преследователя на восемь очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.03.2017 21:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 марта 2017, 06:19

      Так держать.

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 13 марта 2017, 05:32

      Что ни говори а переход Саши в Спартак это удача для команды.Где бы Самедов не играл,он всегда приносит пользу когда у других дела не клеятся.Молодчина!!!!

      1
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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 12 марта 2017, 21:32

      Как говориться, скромно но со вкусом.
      Теперь посмотрим , что нас ждет с поровозом.
      Я верю Вас , ребята, надо побеждать.

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 марта 2017, 21:31

      В принципе,Самедов использовал единственный свой момент на 100%

      4
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 12 марта 2017, 21:23

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      Спартак

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