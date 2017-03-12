Овчинников назвал Акинфеева Яшиным нашего поколения

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением о рекорде Игоря Акинфеева, который провел 161-й «сухой» матч в рамках чемпионата России и превзошел достижение Льва Яшина.

«То, что Игорь обошел Льва Яшина, – это очень значимое событие в мире футбола. Это высочайший уровень. Можно сказать, что Акинфеев – Яшин нашего поколения. Такие вратари рождаются раз в эпоху, поэтому Игорь – это уникальное явление, этого никто даже не может оспорить.

Его рекорд побить в ближайшее время будет просто невозможно, потому что у него еще много сезонов впереди, а ближайших конкурентов у Игоря нет», – сказал Овчинников.

Отметим, что за всю карьеру Акинфеев провел 255 матчей без пропущенных мячей. На данный момент голкипер принадлежит самая длинная «сухая» серия нынешнего сезона – 603 минуты.