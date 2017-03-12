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Овчинников назвал Акинфеева Яшиным нашего поколения

12 марта 2017, 17:34
47

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением о рекорде Игоря Акинфеева, который провел 161-й «сухой» матч в рамках чемпионата России и превзошел достижение Льва Яшина.

«То, что Игорь обошел Льва Яшина, – это очень значимое событие в мире футбола. Это высочайший уровень. Можно сказать, что Акинфеев – Яшин нашего поколения. Такие вратари рождаются раз в эпоху, поэтому Игорь – это уникальное явление, этого никто даже не может оспорить.

Его рекорд побить в ближайшее время будет просто невозможно, потому что у него еще много сезонов впереди, а ближайших конкурентов у Игоря нет», – сказал Овчинников.

Отметим, что за всю карьеру Акинфеев провел 255 матчей без пропущенных мячей. На данный момент голкипер принадлежит самая длинная «сухая» серия нынешнего сезона – 603 минуты.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Яшин Лев Овчинников Сергей
Комментарии (47)
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Футболозавр Рекс
1489329467
Яшин был скромным, интеллигентным человеком. Акинфеев - ЧСВшное быдло. Какое поколение такой и герой.
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polt
1489333082
Главный показатель - игра за сборную... А тут Игорь не дотягивает до Льва Ивановича очень сильно.
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zico2205
1489333098
Босс- тебе Игорек что травки убойной подогнал ???? Яшин- это легенда, это единственный вратарь в мире выигравший "Золотой Мяч", а Акинфей что выиграл???? Это просто невежество- сравнивать "божий дар" с яичницей....
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APchelov
1489333320
Овчинников игры Яшина не видел. Как можно сравнивать? Хотите видеть в Акинфееве легенду? Да ради бога. Только подобные титулы футболистам не впрок
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nik55
1489333624
Акинфеева нужно сравнить с штангой а не с Яшиным
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Ragnarr
1489334172
Вот правильно сказал такие рождаются раз в эпоху, Только оказывается ещё не родился )
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Muhametshin
1489341511
Если Акинфеев это Яшин нашего поколения то я тогда месси пеле роналду вместе взятый
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spartach n1
1489344641
Кукушка хвалит петуха !
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Leva-Drako
1489345488
Нельзя Петуха даже рядом ставить с Великим Человеком!!!
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16 DeN
1489346011
Бред какой то))) Где Яшин обладатель Золотого меча. И где Акинфеев. Мы знаем как Акинфеев в Европе стоит и как в чемпионате! 160 сухих матчей в ЧР и антирекорд по Европе) Скоро Овчина будет сравнивать Каннаваро с нашим Игнашевичем и Березуцким. А также Смолова с Марадонной. И это АДМИНЫ НЕ ПОСТИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ТАКУЮ ЕРЕСЬ. Не злите и огородите местную публику от идиотских высказываний!
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