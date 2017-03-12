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    Овчинников назвал Акинфеева Яшиным нашего поколения

    Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением о рекорде Игоря Акинфеева, который провел 161-й «сухой» матч в рамках чемпионата России и превзошел достижение Льва Яшина.

    «То, что Игорь обошел Льва Яшина, – это очень значимое событие в мире футбола. Это высочайший уровень. Можно сказать, что Акинфеев – Яшин нашего поколения. Такие вратари рождаются раз в эпоху, поэтому Игорь – это уникальное явление, этого никто даже не может оспорить.

    Его рекорд побить в ближайшее время будет просто невозможно, потому что у него еще много сезонов впереди, а ближайших конкурентов у Игоря нет», – сказал Овчинников.

    Отметим, что за всю карьеру Акинфеев провел 255 матчей без пропущенных мячей. На данный момент голкипер принадлежит самая длинная «сухая» серия нынешнего сезона – 603 минуты.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.03.2017 17:34
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 13 марта 2017, 09:26

      Акинфеев хорош, но от Яшина далек. Овчинников, кстати говоря, ничем не хуже Игоря был.

      0
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      Рейтинг: +21

      16 DeN > luke-c1 19 марта 2017, 22:41

      Ещё бы... По крайне мерее Овчина за бугром играл... Но сейчас он тренер ЦСКА. Так что высказывание его другие не будут, Сейчас в ЦСКА играют стрельцовы, блохнины, нетто и т.д. Это нормально ребят)Сам своих не пахвалишь кто похвалит, как ни как шестой десяток в рейтинге идём, а это серьёзно)))

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 13 марта 2017, 08:49

      близко к истине

      1
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      Рейтинг: +21

      16 DeN 12 марта 2017, 22:13

      Бред какой то))) Где Яшин обладатель Золотого меча. И где Акинфеев. Мы знаем как Акинфеев в Европе стоит и как в чемпионате! 160 сухих матчей в ЧР и антирекорд по Европе) Скоро Овчина будет сравнивать Каннаваро с нашим Игнашевичем и Березуцким. А также Смолова с Марадонной. И это АДМИНЫ НЕ ПОСТИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ТАКУЮ ЕРЕСЬ. Не злите и огородите местную публику от идиотских высказываний!

      2
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      Рейтинг: +14

      Leva-Drako 12 марта 2017, 22:04

      Нельзя Петуха даже рядом ставить с Великим Человеком!!!

      -3
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      Рейтинг: +979

      directorpg > Leva-Drako 13 марта 2017, 16:20

      Оскорбление других людей никого не красит, а сравнивать с кого-нибудь с великим человеком не унижает великого, а наоборот еще более возвышает.

      -1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 12 марта 2017, 21:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кукушка хвалит петуха !

      -5
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 12 марта 2017, 20:58

      Если Акинфеев это Яшин нашего поколения то я тогда месси пеле роналду вместе взятый

      -3
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 12 марта 2017, 19:45

      С Яшиным Пеле обнимался и признавал равным

      3
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      Рейтинг: +979

      directorpg > slavutiq70 13 марта 2017, 16:17

      Моуринью обнимал Калачева, Брежнев целовался с Хонеккером!

      -1
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      Рейтинг: +30

      Бараха 12 марта 2017, 19:45

      Ребят да что сравнивать два чемпионата СССР один из лучших в Европе и наш чемпионат России...все мы знаем его уровень...
      Да вратарь он хороший и все это знают.но поднимать его до уровня Яшина ну не стоит того звал реал и многие Топ-клубы...а Акинфеева...если и звали то что то тихо и не слышно...не хочу обидеть болельщиков ЦСКА,но это все таки разные вратари....

      3
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Бараха 12 марта 2017, 19:53

      Пойми,мы ведь ни с кем и не спорим. Да,Яшин легенда! Но он легенда нашего времени..(кто сейчас вспоминает Харламова?)Пройдут годы и вспоминать будут Акинфеева..Потому,что если не будет форс-мажора,то представляешь сколько ещё сухарей Игорь отстоит? НЕ МЕНЬШЕ 100.. А то,что "не зовут",то это "по воде написано.."

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > за ЦСКА с 1980г 13 марта 2017, 00:51

      Яшин - легенда на все времена и помнят его и сейчас во всём мире . И Харламова помнят во всём мире и будут их помнить всегда . Это спортсмены мирового уровня и вписаны навсегда в память людей .

      0
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      Рейтинг: +8

      Ragnarr 12 марта 2017, 18:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот правильно сказал такие рождаются раз в эпоху,
      Только оказывается ещё не родился )

      -6
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Ragnarr 12 марта 2017, 19:54

      А твой рекордсмен в сборной,родился?

      -1
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      Рейтинг: +8

      Ragnarr > за ЦСКА с 1980г 13 марта 2017, 08:38

      у тебя других вопросов нет я смотрю
      только стрелки переметнуть)

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      Рейтинг: +8018

      nik55 12 марта 2017, 18:47

      Акинфеева нужно сравнить с штангой а не с Яшиным

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