Бубнов заявил, что сезон для «Зенита» уже сейчас можно считать провальным

Футбольный эксперт Александр Бубнов после поражения «Зенита» в матче 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1) выразил мнение, что нынешний сезон для петербургского клуба уже сейчас можно считать провальным. По словам специалиста, игра, которую показывают сине-бело-голубые, не позволит команде пробиться в Лигу чемпионов.

«Уже сейчас можно говорить, что сезон для «Зенита» провален. С такой игрой сложно бороться не только за чемпионство, но и за вторую путевку в Лигу чемпионов. Тем более что ЦСКА уже догнал в таблице питерцев, но имеет преимущество в том смысле, что больше матчей проведет на своем поле. По игре «Зенит» в атаке выглядел бледно и беззубо. И с ЦСКА, и с «Амкаром» команда имеет тотальное преимущество во владении мячом, а моментов создается очень мало. С такой игрой добиваться результатов сложно.

Я еще зимой обращал внимание на то, что вместо отработки остроатакующих действий на сборах «Зенит» занимался непонятной ротацией состава и контролем мяча. Тем более, соперники по спаррингам позволяли это делать. «Зенит» пытается поймать эту игру уже сейчас, но сделать это на весенних российских полях сложно. Еще одна деталь, что бросилась в глаза, – это недостаточная страсть гостей и желание на поле. В этом компоненте игроки «Амкара» имели большое преимущество, им стоит отдать должное. Я, если честно, не ожидал, что пермяки снова сыграют «на ноль». Особенно с учетом потерь и перестановок в средней линии», – сказал Бубнов.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков. Отметим, что ранее петербургский клуб вылетел из Лиги Европы и Кубка России.