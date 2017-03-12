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  • «Кайрат» в компенсированное время упустил победу над «Окжетпесом», несмотря на гол Аршавина

«Кайрат» в компенсированное время упустил победу над «Окжетпесом», несмотря на гол Аршавина

12 марта 2017, 15:25
10

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин отметился забитым мячом в матче 2-го тура казахстанской Премьер-лиги против «Окжетпеса» (2:2). 35-летний россиянин не попал в стартовый состав команды, однако появился на поле после перерыва и поразил ворота соперника на 83-й минуте, выведя свой клуб вперед.

Тем не менее, «Кайрат» не сумел одержать победу, пропустив гол с пенальти в компенсированное время. На данный момент казахстанский клуб занимает в турнирной таблице пятое место, имея в активе четыре очка.

Напомним, по итогам прошлого сезона Аршавин был признан лучшим игроком чемпионата Казахстана.

Источник: Бомбардир.ру
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Окжетпес Аршавин Андрей
Комментарии (10)
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seawave
1489321979
Зачем он Андрюху свалил на газон?)))
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Челнинец
1489324444
По лицу Аршавина было видно что он очень был недоволен как его схватили и повалили на газон!
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Gullit 76
1489331077
Казахский Марадонна!В Зените его не хватает.
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LINED
1489331364
Едрить бестолочи
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ribavadim
1489335144
Кокчетаву такой результат на поле Кайрата, это просто удача!
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swot1205
1489336321
ЧЕТКИЙ ГОЛ. ВТОРУЮ МОЛОДОСТЬ ОБРЕЛ
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dedruz
1489342448
вот_же_пёс...отыгрались
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Wagarti
1489361336
Ай маладэс!
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