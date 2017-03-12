«Кайрат» в компенсированное время упустил победу над «Окжетпесом», несмотря на гол Аршавина

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин отметился забитым мячом в матче 2-го тура казахстанской Премьер-лиги против «Окжетпеса» (2:2). 35-летний россиянин не попал в стартовый состав команды, однако появился на поле после перерыва и поразил ворота соперника на 83-й минуте, выведя свой клуб вперед.

Тем не менее, «Кайрат» не сумел одержать победу, пропустив гол с пенальти в компенсированное время. На данный момент казахстанский клуб занимает в турнирной таблице пятое место, имея в активе четыре очка.

Напомним, по итогам прошлого сезона Аршавин был признан лучшим игроком чемпионата Казахстана.