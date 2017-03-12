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    «Кайрат» в компенсированное время упустил победу над «Окжетпесом», несмотря на гол Аршавина

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин отметился забитым мячом в матче 2-го тура казахстанской Премьер-лиги против «Окжетпеса» (2:2). 35-летний россиянин не попал в стартовый состав команды, однако появился на поле после перерыва и поразил ворота соперника на 83-й минуте, выведя свой клуб вперед.

    Тем не менее, «Кайрат» не сумел одержать победу, пропустив гол с пенальти в компенсированное время. На данный момент казахстанский клуб занимает в турнирной таблице пятое место, имея в активе четыре очка.

    Напомним, по итогам прошлого сезона Аршавин был признан лучшим игроком чемпионата Казахстана.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2017 15:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 13 марта 2017, 02:28

      Ай маладэс!

      0
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      Рейтинг: +75

      dedruz 12 марта 2017, 21:14

      вот_же_пёс...отыгрались

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 12 марта 2017, 19:32

      ЧЕТКИЙ ГОЛ. ВТОРУЮ МОЛОДОСТЬ ОБРЕЛ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 12 марта 2017, 19:12

      Кокчетаву такой результат на поле Кайрата, это просто удача!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      LINED 12 марта 2017, 18:09

      Едрить бестолочи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 марта 2017, 18:04

      Казахский Марадонна!В Зените его не хватает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 12 марта 2017, 16:14

      По лицу Аршавина было видно что он очень был недоволен как его схватили и повалили на газон!

      0
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      Рейтинг: +24

      seawave 12 марта 2017, 15:32

      Зачем он Андрюху свалил на газон?)))

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