РФПЛ. «Зенит» в гостях проиграл «Амкару», упустив возможность сократить отставание от «Спартака»

В матче 19-го тура РФПЛ «Амкар» на своем поле одержал победу над «Зенитом» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола в середине первого тайма стал Роланд Гиголаев.

Отметим, что на седьмой минуте встречи главный арбитр Евгений Турбин не засчитал гол петербургского клуба, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот хозяев.

Таким образом, «Зенит» остался на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака», который имеет игру в запасе, на пять очков. «Амкар» набрал 30 баллов и поднялся на пятую строчку.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Амкар (Пермь) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Гиголаев, 33.

Амкар: Хомич, Занев, Гол, Конде, Огуде, Анене, Гиголаев, Гасилин (Йовичич, 60 – Салугин, 90+5), Идову, Комолов, Костюков (Хурцидзе, 75).

Зенит: Лодыгин, Жирков (Иванович, 71), Кришито, Нету, Анюков, Гарсия, Маурисио (Юсупов, 69), Жулиано, Шатов (Мак, 63), Дзюба, Кокорин.

Предупреждения: Комолов, 23; Занев, 27; Гасилин, 34; Гол, 73 – Кришито, 77.

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