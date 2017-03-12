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  • РФПЛ. «Зенит» в гостях проиграл «Амкару», упустив возможность сократить отставание от «Спартака»

РФПЛ. «Зенит» в гостях проиграл «Амкару», упустив возможность сократить отставание от «Спартака»

12 марта 2017, 13:26
50

В матче 19-го тура РФПЛ «Амкар» на своем поле одержал победу над «Зенитом» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола в середине первого тайма стал Роланд Гиголаев.

Отметим, что на седьмой минуте встречи главный арбитр Евгений Турбин не засчитал гол петербургского клуба, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот хозяев.

Таким образом, «Зенит» остался на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака», который имеет игру в запасе, на пять очков. «Амкар» набрал 30 баллов и поднялся на пятую строчку.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Амкар (Пермь) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Гиголаев, 33.

Амкар: Хомич, Занев, Гол, Конде, Огуде, Анене, Гиголаев, Гасилин (Йовичич, 60 – Салугин, 90+5), Идову, Комолов, Костюков (Хурцидзе, 75).

Зенит: Лодыгин, Жирков (Иванович, 71), Кришито, Нету, Анюков, Гарсия, Маурисио (Юсупов, 69), Жулиано, Шатов (Мак, 63), Дзюба, Кокорин.

Предупреждения: Комолов, 23; Занев, 27; Гасилин, 34; Гол, 73 – Кришито, 77.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит
Комментарии (50)
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Mack_Dan
1489314591
Луческу - г-но, Кококрин - г-но в кубе... Стыдная, позорная игра.
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Gullit 76
1489314666
Поздравляю Спартак с чемпионством! Зинит хоть и забил чистый гол ,но играл как говно.Будут продолжать также и второе место потеряют!
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diadushka
1489314823
Амкар сократил 9-очковое отставание от бомжей, осталось всего 6 очков и обойдете их уже, вперед Амкарушка)
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turist82
1489314839
Уважение пермякам от красно-белых ) с нас пиво )
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Joker8640
1489314900
Да гол был чистый. Но игра зини просто го-но
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shinnik
1489314994
ПараДаунов Пикчерз представляет.. Фильм Мирча Луческу.. "До Звезды,как до Пи..ды." В ролях-непрофессиональные актёры...((((((((((((((((((((((((((((( "
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polt
1489315081
Зенит со своей беззубой игрой сам себя похоронил. С таким составом так бездарно играть и лилеять мечты на чемпионство - верх самовлюбленности. Пижоны и чмушники!!!
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VVM1964
1489315164
ПРИШЛА ПОДМОГА ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ . СПАСИБО АМКАР ! ( НА НИЧЕЙКУ НАДЕЯЛСЯ , А ВОНА КАК ВЫШЛО )
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turist82
1489316085
Зенит уверенно включился в борьбу за зону Лиги Европы с Уфой и Тереком..
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Asbjorn
1489316150
Цыгана убирать надо
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