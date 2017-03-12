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    РФПЛ. «Зенит» в гостях проиграл «Амкару», упустив возможность сократить отставание от «Спартака»

    В матче 19-го тура РФПЛ «Амкар» на своем поле одержал победу над «Зенитом» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола в середине первого тайма стал Роланд Гиголаев.

    Отметим, что на седьмой минуте встречи главный арбитр Евгений Турбин не засчитал гол петербургского клуба, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот хозяев.

    Таким образом, «Зенит» остался на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака», который имеет игру в запасе, на пять очков. «Амкар» набрал 30 баллов и поднялся на пятую строчку.

    Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

    Амкар (Пермь) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Гиголаев, 33.

    Амкар: Хомич, Занев, Гол, Конде, Огуде, Анене, Гиголаев, Гасилин (Йовичич, 60 – Салугин, 90+5), Идову, Комолов, Костюков (Хурцидзе, 75).

    Зенит: Лодыгин, Жирков (Иванович, 71), Кришито, Нету, Анюков, Гарсия, Маурисио (Юсупов, 69), Жулиано, Шатов (Мак, 63), Дзюба, Кокорин.

    Предупреждения: Комолов, 23; Занев, 27; Гасилин, 34; Гол, 73 – Кришито, 77.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2017 13:26
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 12 марта 2017, 15:02

      Это хорошо. "Спартаку" нужно срочно отрываться!!!

      0
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      Рейтинг: +295

      okolofutbola 12 марта 2017, 14:32

      А где баба в желтой панаме,что то молчит.Зенид чампион?

      1
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      ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 > okolofutbola 12 марта 2017, 16:41

      в запой ушла

      0
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      Рейтинг: +295

      okolofutbola 12 марта 2017, 14:23

      Вот тебе и раз,даешь Амкар лигочемпионское место?Молодцы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 12 марта 2017, 14:23

      Если Зенит займет 3 место это большая удача на этом году

      3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 12 марта 2017, 14:11

      Да ладно не ссыте. Щас ещё миллионов 200 народного достояния освоите и начнёте на ничью с Крыльми играть, "коты зажравшиеся"..

      4
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 12 марта 2017, 14:10

      А какой тонус Питер подарил.
      Не удивлюсь,если они сегодня камня на камне от Анжи не оставят!)))

      2
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      Рейтинг: +213

      Bratanya 12 марта 2017, 13:59

      да двоякое чувство, вроде и обидно когда гол не засчитывают но проиграть команде которая ниже тебя на голову тоже не весело. Че они как во дворе одни забросы на удачу как будто Дзюба волшебник, ни креатива ни фига, Жулиано пропал-захвалили в лиге Европы, про Какорина писать не хочу все в курсе, Моурисио тоже только на забросы работал, короче игры и мыслей НОЛЬ. Жаль хороша команда была, лучше уж пусть Краснодар вторым будет а с такой игрой Зениту ни фига не светет

      3
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery > Bratanya 12 марта 2017, 15:49

      Амкар красавцы!)))

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Bratanya 12 марта 2017, 16:12

      Гол был первый не засчитан ошибочно, но "Амкар" еще дома вообще не пропускал. Так что про команду на голову ниже не стоит. Может быть не так обидно будет. После отъезда Халка кто в Питере на голову выше середняков РФПЛ? Тех, про которых все в курсе, и в команды второй восьмерки брать стыдно.

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 марта 2017, 13:55

      Цыгана убирать надо

      5
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      Рейтинг: +2697

      turist82 12 марта 2017, 13:54

      Зенит уверенно включился в борьбу за зону Лиги Европы с Уфой и Тереком..

      9
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 12 марта 2017, 13:53

      ZENIT-59: Пока в команде есть НЕТУ у Зенита защиты НЕТУ

      1
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      Рейтинг: -153

      Nariman27 > ZENIT-59 12 марта 2017, 14:41

      именно, новосельцев вроде в разы сильнее этого португала!

      -1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Nariman27 12 марта 2017, 18:21

      Дело не в Нету. Дело в организации игры самого Зенита.

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > shurik45 13 марта 2017, 00:00

      ZENIT-59>shurik45 Вы правы, что дело в организации игры Зенита-я бы уточнил: в организации обороны команды. Но хорошую оборону должны составлять квалифицированные защитники.У Нету довольно много ошибок и он часто сводит на нет все усилия команды Когда играли Гарай и Ломбертс у Эенита были совершенно другие результаты! А сейчас в обороне много провалов , что сказывается на результате.Вот и посмотрите: в португальце причины провалов, или нет.На мой взгляд Нету по своим данным игрок не для Зенита

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