Прядкин: «По итогам тура разберем все матчи на предмет договорного характера»

ZENIT-59 А не хотел бы РФПЛ рассмотреть "договоры"между командами и судьями.Ведь сегодня московский арбиттр не защитал голы в ворота Амкара.За призовые места борются 2 московские команды и Зенит.Как можно в таких случаях назначать московского рефери? Ведь есть хорошие арбитры из других городов! Правда и Эенит игграл плохо.Но незащитанный гол психологически влияет на команду.
Президент РФПЛ Сергей Прядкин не стал давать комментарии по матчу тульского «Арсенала» с «Уралом» (2:0) в 19-м туре РФПЛ. Встреча у ряда СМИ вызвала подозрение на характер честности.
«Сейчас конкретно это комментировать не хочу. Скажу одной фразой: по итогам тура мы проведем разбор всех игр, разберем рапорты делегатов и инспекторов, посмотрим на показатели партнеров по раннему оповещению, обсудим с РФС.
Мы разбираем все игры и огласим результаты в понедельник – вторник», – заявил Прядкин.