Прядкин: «По итогам тура разберем все матчи на предмет договорного характера»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин не стал давать комментарии по матчу тульского «Арсенала» с «Уралом» (2:0) в 19-м туре РФПЛ. Встреча у ряда СМИ вызвала подозрение на характер честности.

«Сейчас конкретно это комментировать не хочу. Скажу одной фразой: по итогам тура мы проведем разбор всех игр, разберем рапорты делегатов и инспекторов, посмотрим на показатели партнеров по раннему оповещению, обсудим с РФС.

Мы разбираем все игры и огласим результаты в понедельник – вторник», – заявил Прядкин.