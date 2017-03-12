Промес: «В этом сезоне у меня только одна главная цель – стать чемпионом РФПЛ»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес озвучил свою цель на данном отрезке карьеры. Как отметил голландец, он хочет в текущем сезоне стать чемпионом России.

«Есть только одна главная цель — выиграть чемпионат. Это также и моя мечта, надеюсь, я осуществлю ее. Моя личная цель — это быть важным для команды и забить столько голов, сколько я смогу. Хотелось бы забить 20 за сезон. Это много, да, но я хочу стать чемпионом и надеюсь внести весомый вклад в это», – заявил Промес.

В текущем сезоне 25-летний хавбек провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.