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  • Промес: «В этом сезоне у меня только одна главная цель – стать чемпионом РФПЛ»

Промес: «В этом сезоне у меня только одна главная цель – стать чемпионом РФПЛ»

12 марта 2017, 09:43
11

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес озвучил свою цель на данном отрезке карьеры. Как отметил голландец, он хочет в текущем сезоне стать чемпионом России.

«Есть только одна главная цель — выиграть чемпионат. Это также и моя мечта, надеюсь, я осуществлю ее. Моя личная цель — это быть важным для команды и забить столько голов, сколько я смогу. Хотелось бы забить 20 за сезон. Это много, да, но я хочу стать чемпионом и надеюсь внести весомый вклад в это», – заявил Промес.

В текущем сезоне 25-летний хавбек провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (11)
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Rebrova
1489302226
а ещё лучшим бомбардиром. так как я на тебя поставила.
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Диктор
1489302343
Мечты сбываются.
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maksspartak
1489302679
так делай )))
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Gr1goRush
1489305221
Федьку Смолова не догнать все-равно)
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EVGEN13RUS
1489305388
Да каждый сезон такая задача
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Freux
1489306151
Удачи Атохе в этом сезоне и без травм
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vladimir-7
1489311451
Чемпионом России Промес су не стать. 14 апреля, а может быть и раньше, ты убедишься в этом сам.
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