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    Промес: «В этом сезоне у меня только одна главная цель – стать чемпионом РФПЛ»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес озвучил свою цель на данном отрезке карьеры. Как отметил голландец, он хочет в текущем сезоне стать чемпионом России.

    «Есть только одна главная цель — выиграть чемпионат. Это также и моя мечта, надеюсь, я осуществлю ее. Моя личная цель — это быть важным для команды и забить столько голов, сколько я смогу. Хотелось бы забить 20 за сезон. Это много, да, но я хочу стать чемпионом и надеюсь внести весомый вклад в это», – заявил Промес.

    В текущем сезоне 25-летний хавбек провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.03.2017 09:43
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 марта 2017, 12:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чемпионом России Промес су не стать. 14 апреля, а может быть и раньше,
      ты убедишься в этом сам.

      -6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > klifS 12 марта 2017, 15:59

      Можно ... ссы. А где ты видел правописание?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > vladimir-7 12 марта 2017, 16:16

      Думаю уже сегодня Промес стал чемпионом,,,,теперь Спартак может проиграть и Зениту и ЦСКА,,,,,Амкар похоронил Зенит

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > slavutiq70 12 марта 2017, 18:59

      Однако, кроме Зенита и ЦСКА ещё много команд, которые выдерут Спартак.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > vladimir-7 13 марта 2017, 12:10

      что вы за люди? ну если ты привык что тебя все дерут , то зачем всех обобщать? ты для начала за себя научись говорить ,а за всех не надо))

      0
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      Рейтинг: +175

      Freux 12 марта 2017, 11:09

      Удачи Атохе в этом сезоне и без травм

      1
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 12 марта 2017, 10:56

      Да каждый сезон такая задача

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 12 марта 2017, 10:53

      Федьку Смолова не догнать все-равно)

      1
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 12 марта 2017, 10:11

      так делай )))

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 марта 2017, 10:05

      Мечты сбываются.

      1
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 12 марта 2017, 10:03

      а ещё лучшим бомбардиром. так как я на тебя поставила.

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