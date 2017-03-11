Венгер: «За последнее время мы разочаровали наших болельщиков. Хотим снова выиграть Кубок Англии»

Главный тренер «Арсенал» Арсен Венгер поделился впечатлениями от победы над «Линкольном» (5:0) в четвертьфинале Кубка Англии.

«За последнее время мы разочаровали наших болельщиков. Сейчас мы хотим вернуться на «Уэмбли» и снова выиграть этот трофей.

Давайте не будем говорить обо мне, потому что в последнее время это происходит слишком часто. За свою жизнь я доказал, что готов служить этому клубу с полной отдачей и намерен делать это до момента, когда покину клуб. Когда это случится? На данный момент я не знаю. Но я всегда говорил, что хочу остаться.

Я сосредоточен на своей работе, как и всегда. Другие люди вправе оценивать мою работу, это всегда было моим принципом. Сейчас я просто думаю о следующем матче», — сказал француз.

Лондонский клуб побеждал в Кубке Англии два раза подряд — в сезонах-2013/14 и -2014/15.