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  • Венгер: «За последнее время мы разочаровали наших болельщиков. Хотим снова выиграть Кубок Англии»

Венгер: «За последнее время мы разочаровали наших болельщиков. Хотим снова выиграть Кубок Англии»

11 марта 2017, 23:06
10

Главный тренер «Арсенал» Арсен Венгер поделился впечатлениями от победы над «Линкольном» (5:0) в четвертьфинале Кубка Англии.

«За последнее время мы разочаровали наших болельщиков. Сейчас мы хотим вернуться на «Уэмбли» и снова выиграть этот трофей.

Давайте не будем говорить обо мне, потому что в последнее время это происходит слишком часто. За свою жизнь я доказал, что готов служить этому клубу с полной отдачей и намерен делать это до момента, когда покину клуб. Когда это случится? На данный момент я не знаю. Но я всегда говорил, что хочу остаться.

Я сосредоточен на своей работе, как и всегда. Другие люди вправе оценивать мою работу, это всегда было моим принципом. Сейчас я просто думаю о следующем матче», — сказал француз.

Лондонский клуб побеждал в Кубке Англии два раза подряд — в сезонах-2013/14 и -2014/15.

Источник: BBC
Англия. Кубок Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (10)
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Kybik-Pybik
1489264331
Респект! Да я сразу базарил, что Сеня специально слил ЛЧ... думаю это была установка на сезон, главное - Кубок!!! Теперь осталось не перебрать очков в чемпионате и в следующем сезоне Баварии точно пиздец, - больше такой халявы в 1/8 не будет!
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Юрэс
1489266425
Да после таких поражений в ЛЧ НАХ этот кубок болелам! !!!!!
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la verdad
1489267793
Да от тебя другого ждут, старый дуралей!!!
Ответить
Arsenal Tula LDPR
1489279713
Всем Удачи!!
Ответить
Superviser77
1489289311
Хочу выиграть чемпионат два раза подряд...)))
Ответить
go_druzhko
1489290527
Сам он не уйдет никогда
Ответить
КЭТиК
1489294178
С соперником Арсеналу очень повезло.
Ответить
talgatnurzhanov2006
1489296386
оставайся, плиз.
Ответить
$CHELSEA$
1489437869
Увы но здесь Челси.
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