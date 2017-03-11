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    Венгер: «За последнее время мы разочаровали наших болельщиков. Хотим снова выиграть Кубок Англии»

    Главный тренер «Арсенал» Арсен Венгер поделился впечатлениями от победы над «Линкольном» (5:0) в четвертьфинале Кубка Англии.

    «За последнее время мы разочаровали наших болельщиков. Сейчас мы хотим вернуться на «Уэмбли» и снова выиграть этот трофей.

    Давайте не будем говорить обо мне, потому что в последнее время это происходит слишком часто. За свою жизнь я доказал, что готов служить этому клубу с полной отдачей и намерен делать это до момента, когда покину клуб. Когда это случится? На данный момент я не знаю. Но я всегда говорил, что хочу остаться.

    Я сосредоточен на своей работе, как и всегда. Другие люди вправе оценивать мою работу, это всегда было моим принципом. Сейчас я просто думаю о следующем матче», — сказал француз.

    Лондонский клуб побеждал в Кубке Англии два раза подряд — в сезонах-2013/14 и -2014/15.

    Источник: BBC

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    11.03.2017 23:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ 13 марта 2017, 23:44

      Увы но здесь Челси.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 12 марта 2017, 08:26

      оставайся, плиз.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 12 марта 2017, 07:49

      С соперником Арсеналу очень повезло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      go_druzhko 12 марта 2017, 06:48

      Сам он не уйдет никогда

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 12 марта 2017, 06:28

      Хочу выиграть чемпионат два раза подряд...)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 12 марта 2017, 03:48

      Всем Удачи!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 12 марта 2017, 00:29

      Да от тебя другого ждут, старый дуралей!!!

      -1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 12 марта 2017, 00:07

      Да после таких поражений в ЛЧ НАХ этот кубок болелам! !!!!!

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд > Юрэс 12 марта 2017, 09:07

      Зря вы так! Кубок Англии очень уважаемый в Англии трофей!

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 11 марта 2017, 23:32

      Респект! Да я сразу базарил, что Сеня специально слил ЛЧ... думаю это была установка на сезон, главное - Кубок!!! Теперь осталось не перебрать очков в чемпионате и в следующем сезоне Баварии точно пиздец, - больше такой халявы в 1/8 не будет!

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