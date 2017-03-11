Левандовски преодолел рубеж в 100 голов за «Баварию»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал автором дубля в матче 24-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта» (3:0). Таким образом, 28-летний поляк забил свой 100-й гол за все время своего выступления в составе мюнхенского клуба. Для достижения данной отметки форварду потребовалось 136 игр.

Напомним, Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне нападающий провел за действующих чемпионов Германии в Бундеслиге 23 матча, в которых записал на свой счет 23 забитых мяча и две результативные передачи.