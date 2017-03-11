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    Левандовски преодолел рубеж в 100 голов за «Баварию»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал автором дубля в матче 24-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта» (3:0). Таким образом, 28-летний поляк забил свой 100-й гол за все время своего выступления в составе мюнхенского клуба. Для достижения данной отметки форварду потребовалось 136 игр.

    Напомним, Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до лета 2021 года.

    В нынешнем сезоне нападающий провел за действующих чемпионов Германии в Бундеслиге 23 матча, в которых записал на свой счет 23 забитых мяча и две результативные передачи.

    Источник: Squawka Football

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    11.03.2017 22:51
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +110

      Wagarti 12 марта 2017, 02:16

      Бомбардир, хуля)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      lokomotyv 11 марта 2017, 23:31

      красава

      0
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