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    Гвардиола: «Манчестер Сити» мог заканчивать матч с «Мидлсбро» уже к 30-й минуте»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги четвертьфинальной встречи Кубка Англии с «Мидлсбро» (2:0).

    «Мы продемонстрировали прекрасный футбол, начиная с первых минут матча. Мы не реализовали уйму шансов в этом сезоне, игру с «Боро» можно было заканчивать уже к исходу получаса. «Манчестер Сити» надо подтянуть реализацию моментов, в остальном я счастлив. Теперь мы будем готовиться к ответному поединку с «Монако».

    Клаудио Браво отлично выполнил свою работу, благодаря ему мы вновь не пропустили. Мне нравится работать с этими ребятами. Я так счастлив», – сказал Гвардиола.

    Напомним, ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 15 марта. В первом матче «горожане» одержали победу со счетом 5:3.

    Источник: BBC

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    11.03.2017 18:24
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