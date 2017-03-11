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    Павлюченко в понедельник вернется в общую группу «Урала»

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко вернется к тренировкам в общей группе в понедельник, 13 марта. 35-летний игрок из-за повреждения, полученного на зимних сборах, не смог помочь екатеринбуржцам в первых двух матчах после возобновления сезона – против «Краснодара» (3:3; 4:3 – по пенальти) в 1/4 Кубка России и с «Амкаром» (1:0) в 18-м туре РФПЛ.

    «Павлюченко должен начать готовиться в общей группе с понедельника», – сказал главный тренер «шмелей» Александр Тарханов.

    В нынешнем сезоне Павлюченко записал в свой актив три гола в 16-ти поединках чемпионата России.

    Источник: ТАСС

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    11.03.2017 13:11
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