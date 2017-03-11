Дибала: «Соперники жалуются на «Ювентус» уже шесть лет. Мы привыкли к этому»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился впечатлениями от победы над «Миланом» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Италии. Напомним, что аргентинский форвард принес туринскому клубу три очка, реализовав пенальти на шестой добавленной минуте.

«Признаться, мне было нелегко взять на себя ответственность и пойти бить пенальти. Рад, что забил.

Споры по поводу назначенного одиннадцатиметрового? Мы уже привыкли к ним. В игре с «Удинезе» судьи не поставили в ворота соперника два пенальти, но мы промолчали. Соперники жалуются на «Ювентус» на протяжении последних шести лет. Мне кажется, им нужно найти другой способ», – сказал Дибала.