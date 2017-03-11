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    Дибала: «Соперники жалуются на «Ювентус» уже шесть лет. Мы привыкли к этому»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился впечатлениями от победы над «Миланом» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Италии. Напомним, что аргентинский форвард принес туринскому клубу три очка, реализовав пенальти на шестой добавленной минуте.

    «Признаться, мне было нелегко взять на себя ответственность и пойти бить пенальти. Рад, что забил.

    Споры по поводу назначенного одиннадцатиметрового? Мы уже привыкли к ним. В игре с «Удинезе» судьи не поставили в ворота соперника два пенальти, но мы промолчали. Соперники жалуются на «Ювентус» на протяжении последних шести лет. Мне кажется, им нужно найти другой способ», – сказал Дибала.

    Источник: Football Italia

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    11.03.2017 07:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 11 марта 2017, 08:36

      как обычно.как везде.

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