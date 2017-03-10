Луис Адриано сфотографировал своих шестимесячных детей, одев их в форму «Спартака»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано выложил в Instagram фото своих детей, которым исполнилось шесть месяцев. Отметим, что 29-летний бразилец одел малышей в форму красно-белых.

«Моим принцам исполнилось шесть месяцев. Поздравляю, папа вас любит», – подписал Адриано фото в соцсети.

Напомним, Луис Адриано перешел в «Спартак» минувшей зимой из «Милана». В матче 18-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:2) бразилец отметился дебютным за московский клуб голом и во время празднования забитого мяча поцеловал эмблему красно-белых.