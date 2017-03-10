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  • Луис Адриано сфотографировал своих шестимесячных детей, одев их в форму «Спартака»

Луис Адриано сфотографировал своих шестимесячных детей, одев их в форму «Спартака»

10 марта 2017, 17:47
17

Нападающий «Спартака» Луис Адриано выложил в Instagram фото своих детей, которым исполнилось шесть месяцев. Отметим, что 29-летний бразилец одел малышей в форму красно-белых.

«Моим принцам исполнилось шесть месяцев. Поздравляю, папа вас любит», – подписал Адриано фото в соцсети.

Напомним, Луис Адриано перешел в «Спартак» минувшей зимой из «Милана». В матче 18-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:2) бразилец отметился дебютным за московский клуб голом и во время празднования забитого мяча поцеловал эмблему красно-белых.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис
Комментарии (17)
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proekt
1489157763
Милахи...
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Футболозавр Рекс
1489157838
Его в Милане били что ли? Что он так старается-то, Ромбик целует, детей одевает... Чегойто в искренность не верится.
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Небесная
1489159562
Симпатяшки
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ivanthebest
1489163548
Красавцы. Как вырастут, будут штамповать голы в ворота конях)
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oyabun
1489164773
Вот это красава! Понимаете, друзья, такое отношение к клубу не покупается никакими деньгами. Потому что дети - это святое для любых родителей. И уж если Адриано одел своих, фактически грудных еще детей, в спартаковскую форму, значит он искренне полюбил тот клуб, цвета которого сейчас защищает. И это о многом говорит! Кстати, форма карапузам весьма к лицу ))
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Диктор
1489171122
СПАРТАКОВЦЫ
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Argon
1489177824
Судя по глазам, дети в шоке. Они наверно болеют за другую команду
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спартак спартаков1
1489180145
оле оле оле
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GeorgeXIII
1489184703
красавцы
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aguila_real
1489185777
жаль детей, лучше бы их в костюм какашек надели))
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