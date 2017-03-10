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    Луис Адриано сфотографировал своих шестимесячных детей, одев их в форму «Спартака»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано выложил в Instagram фото своих детей, которым исполнилось шесть месяцев. Отметим, что 29-летний бразилец одел малышей в форму красно-белых.

    «Моим принцам исполнилось шесть месяцев. Поздравляю, папа вас любит», – подписал Адриано фото в соцсети.

    Напомним, Луис Адриано перешел в «Спартак» минувшей зимой из «Милана». В матче 18-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:2) бразилец отметился дебютным за московский клуб голом и во время празднования забитого мяча поцеловал эмблему красно-белых.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    10.03.2017 17:47
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +10

      LeoLion 11 марта 2017, 16:17

      Всё же Луис молодец, видно что парень душой и сердцем с клубом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      LeoLion 11 марта 2017, 16:14

      Симпатюли ), наше будущие ) !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      aguila_real 11 марта 2017, 01:42

      жаль детей, лучше бы их в костюм какашек надели))

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +147

      aguila_real > sssrspartak 11 марта 2017, 19:09

      ахахах)) так Спартак и какашка это не синонимы разве?)
      Если бы я был фанатом Спартака оделся бы в такой костюм))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 11 марта 2017, 01:25

      красавцы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 11 марта 2017, 00:09

      оле оле оле

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 10 марта 2017, 23:30

      Судя по глазам, дети в шоке. Они наверно болеют за другую команду

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 марта 2017, 21:38

      СПАРТАКОВЦЫ

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +892

      Krics 10 марта 2017, 20:08

      Удар ниже пояса, класссс!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 10 марта 2017, 19:52

      Вот это красава! Понимаете, друзья, такое отношение к клубу не покупается никакими деньгами. Потому что дети - это святое для любых родителей. И уж если Адриано одел своих, фактически грудных еще детей, в спартаковскую форму, значит он искренне полюбил тот клуб, цвета которого сейчас защищает. И это о многом говорит! Кстати, форма карапузам весьма к лицу ))

      8
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 марта 2017, 19:32

      Красавцы. Как вырастут, будут штамповать голы в ворота конях)

      2
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