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    Ребров: «Против «Спартака» каждый соперник будет выходить, чтобы умереть на поле»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров в преддверии домашнего матча 19-го тура российской Премьер-лиги против «Анжи» выразил мнение, что в оставшихся матчах чемпионата все соперники будут играть против красно-белых с запредельной мотивацией.

    «Согласен ли с Широковым, что единственный соперник «Спартака» сейчас – это «Спартак»? Отчасти да. В этих словах есть резон. Но против нас теперь каждый соперник будет выходить, чтобы умереть на поле», – сказал Ребров.

    Напомним, что после 18-ти туров чемпионата России «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков. Матч с «Анжи» состоится 12 марта и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.03.2017 15:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 10 марта 2017, 18:03

      Не все. Некоторые будут просто Спартак обыгрывать. А, Спартак будет медленно умирать на поле.

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