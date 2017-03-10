Ребров: «Против «Спартака» каждый соперник будет выходить, чтобы умереть на поле»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров в преддверии домашнего матча 19-го тура российской Премьер-лиги против «Анжи» выразил мнение, что в оставшихся матчах чемпионата все соперники будут играть против красно-белых с запредельной мотивацией.

«Согласен ли с Широковым, что единственный соперник «Спартака» сейчас – это «Спартак»? Отчасти да. В этих словах есть резон. Но против нас теперь каждый соперник будет выходить, чтобы умереть на поле», – сказал Ребров.

Напомним, что после 18-ти туров чемпионата России «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков. Матч с «Анжи» состоится 12 марта и начнется в 16:30 по московскому времени.