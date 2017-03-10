Кокорин: «Меня ничего не напрягает, ребята»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, как относится к слухам вокруг своей персоны. Напомним, ранее сообщалось, что футболист был задержан в центре Москвы за езду по встречной полосе на своем «Бентли».

– Насколько напрягает давление на вас, слухи и последние новости, связанные с вами? Что в них правда, а что фальсифицировано?

– Меня ничего не напрягает. Ребята, давайте по поводу футбола говорить.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Кокорин забил три гола в 18 матчах.