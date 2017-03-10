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Кокорин: «Меня ничего не напрягает, ребята»

10 марта 2017, 14:20
30

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, как относится к слухам вокруг своей персоны. Напомним, ранее сообщалось, что футболист был задержан в центре Москвы за езду по встречной полосе на своем «Бентли».

– Насколько напрягает давление на вас, слухи и последние новости, связанные с вами? Что в них правда, а что фальсифицировано?

– Меня ничего не напрягает. Ребята, давайте по поводу футбола говорить.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Кокорин забил три гола в 18 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (30)
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Jenea83
1489145249
И тут же журналисты ему задают второй вопрос " Вы почему так плохо играйте, где голы?" а Кокорин в ответ " Знайте я чисто случайно на встречную полосу выехал")))))
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diadushka
1489145292
Кокорин: "Меня ничего не напрягает, давайте о футболе поговорим....... видели как Барса играет? Бавария...........?! А теперь о погоде......)
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Клим Чугункин.
1489145315
Дебил на "Бентли"-очень забавно.
Ответить
FanatSerj
1489145711
да что о футболе то говорить, играть ты в него когда начнешь ? Это был риторический вопрос ))
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Zelim2909
1489148999
Пока в Россиском футболе есть таки как Кокорин мы нечего не добьемся ни со сборной не клубы))) Я думаю есть более преспективнне ребята в русских селениях чем Кокорин просто их не видят и им не везет как этому дебилу
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balaton78
1489149987
парень с низкой социальной ответственностью :)))) поэтому его ничего не напрягает..
Ответить
srg38
1489151197
Очень жаль что такие мудаки как ты играют в сборной России
Ответить
kto eto
1489158574
Три гола за 18 игр! Вот это уровень. Надо быть идиотом, что бы приглашать подобных личностей в сборную, а потом надеяться на успех.
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okolofutbola
1489161813
Сказочный долб.еб.
Ответить
VVM1964
1489165783
А ЕМУ " КАК С ГУСЯ ВОДА " - КЛАЛ ОН НА ВСЕ И НА ВСЕХ .
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