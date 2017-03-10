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    Кокорин: «Меня ничего не напрягает, ребята»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, как относится к слухам вокруг своей персоны. Напомним, ранее сообщалось, что футболист был задержан в центре Москвы за езду по встречной полосе на своем «Бентли».

    – Насколько напрягает давление на вас, слухи и последние новости, связанные с вами? Что в них правда, а что фальсифицировано?

    – Меня ничего не напрягает. Ребята, давайте по поводу футбола говорить.

    В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Кокорин забил три гола в 18 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.03.2017 14:20
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +875

      sidul1 10 марта 2017, 23:33

      Саша ветерок,так видно и не заиграет,бегает по полю сам по себе

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 10 марта 2017, 22:12

      а что, ктото думал иначе?

      0
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      Рейтинг: +892

      Krics 10 марта 2017, 20:25

      А когда он напрягался, вечно подающий надежды?

      0
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      Рейтинг: +295

      okolofutbola 10 марта 2017, 19:03

      Сказочный долб.еб.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 10 марта 2017, 18:39

      О футболе поговорить? играй в бильярд лучше.....

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 марта 2017, 18:19

      а что может напрягать Какашку если она без напряга сама вылезает из заднего места

      0
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      Рейтинг: +84

      kto eto 10 марта 2017, 18:09

      Три гола за 18 игр! Вот это уровень. Надо быть идиотом, что бы приглашать подобных личностей в сборную, а потом надеяться на успех.

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 10 марта 2017, 17:51

      Нужно не говорить, а играть! Наговорился уже вдоволь!

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 10 марта 2017, 17:31

      Моральный ушлепок!

      0
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      Рейтинг: +24

      G.S 10 марта 2017, 16:40

      У него больше нет мотиваций добится большего , ему все устраивает , вот это и есть потолок!

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