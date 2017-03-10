Луис Адриано пропустит матч с «Анжи»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано не сможет принять участие в матче 19-го тура чемпионата России против «Анжи» из-за повреждения. Об этом сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

«Луис Адриано получил сильный удар по икроножной мышце в матче с «Краснодаром». Пока лучше не рисковать. На 80 процентов он с «Анжи» не сыграет», – заявил Каррера.

Напомним, что Адриано перешел в «Спартак» этой зимой из «Милана». В дебютной игре за московский клуб против «быков» бразильский форвард отметился голом.