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    Луис Адриано пропустит матч с «Анжи»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано не сможет принять участие в матче 19-го тура чемпионата России против «Анжи» из-за повреждения. Об этом сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

    «Луис Адриано получил сильный удар по икроножной мышце в матче с «Краснодаром». Пока лучше не рисковать. На 80 процентов он с «Анжи» не сыграет», – заявил Каррера.

    Напомним, что Адриано перешел в «Спартак» этой зимой из «Милана». В дебютной игре за московский клуб против «быков» бразильский форвард отметился голом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.03.2017 12:27
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 10 марта 2017, 17:17

      Я хоть и не болельщик Спартака, но желаю в этом сезоне им чемпионства

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      Kuhonnik 10 марта 2017, 14:37

      Официальный сайт ничего не написал, бред это

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100647

      zigbert 10 марта 2017, 14:25

      С Анжи надо играть в полную силу, команда непростая. А заменить травмированных пока есть кем.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      gandyv 10 марта 2017, 14:03

      уже устал?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 10 марта 2017, 13:49

      1:2, победит Анжи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 10 марта 2017, 13:47

      Спартак проиграет, уже начались отмазки...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 10 марта 2017, 13:40

      Странно! Но в любом случае - скорейшего восстановления нашему Адриано!

      4
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 10 марта 2017, 13:28

      Я не понял, это что какой то сознательный слив? Все букмекеры понятно ставят на победу Спартака, а тут один за другим "травмируются" ключевые игроки команды. Сначала Глушаков (но там понятно, была реальная травма на игре), а теперь вдруг через неделю всплыло, что и Адриано, хотя ни слова всю неделю не было сказано. Если хотя бы ничью сгоняют, или не дай Бог проиграют Анжи - можно будет точно сказать, что это договорняк с целью охеренного подъема бабла. Можете обвинить меня в излишней подозрительности, но ситуация крайне странная. Надеюсь очень что я ошибаюсь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. > oyabun 10 марта 2017, 16:36

      ДОГОВОРНЯК 100 ПРОЦЕНТОВ. СПАРТАК СОЛЬЕТ ИГРУ УУУУУУУУУУУУУУУУ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 10 марта 2017, 13:27

      это такой ход от Массимо! наверняка сыграет ещё я думаю

      2
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 10 марта 2017, 12:40

      как так то? ничего не говорили после игры все норм было, а сейчас повреждение..

      2
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