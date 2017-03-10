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Луис Адриано пропустит матч с «Анжи»

10 марта 2017, 12:27
12

Нападающий «Спартака» Луис Адриано не сможет принять участие в матче 19-го тура чемпионата России против «Анжи» из-за повреждения. Об этом сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

«Луис Адриано получил сильный удар по икроножной мышце в матче с «Краснодаром». Пока лучше не рисковать. На 80 процентов он с «Анжи» не сыграет», – заявил Каррера.

Напомним, что Адриано перешел в «Спартак» этой зимой из «Милана». В дебютной игре за московский клуб против «быков» бразильский форвард отметился голом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи Адриано Луис Каррера Массимо
Комментарии (12)
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Obojaemiy
1489138847
как так то? ничего не говорили после игры все норм было, а сейчас повреждение..
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Red-white-чемпион
1489141626
это такой ход от Массимо! наверняка сыграет ещё я думаю
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oyabun
1489141683
Я не понял, это что какой то сознательный слив? Все букмекеры понятно ставят на победу Спартака, а тут один за другим "травмируются" ключевые игроки команды. Сначала Глушаков (но там понятно, была реальная травма на игре), а теперь вдруг через неделю всплыло, что и Адриано, хотя ни слова всю неделю не было сказано. Если хотя бы ничью сгоняют, или не дай Бог проиграют Анжи - можно будет точно сказать, что это договорняк с целью охеренного подъема бабла. Можете обвинить меня в излишней подозрительности, но ситуация крайне странная. Надеюсь очень что я ошибаюсь
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mialkov
1489142436
Странно! Но в любом случае - скорейшего восстановления нашему Адриано!
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chempion_cska
1489142856
Спартак проиграет, уже начались отмазки...
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chempion_cska
1489142950
1:2, победит Анжи!
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gandyv
1489143814
уже устал?
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zigbert
1489145117
С Анжи надо играть в полную силу, команда непростая. А заменить травмированных пока есть кем.
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Байкал-Сибирь
1489155454
Я хоть и не болельщик Спартака, но желаю в этом сезоне им чемпионства
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VVM1964
1489165590
ДОЛЖНЫ СПРАВИТЬСЯ И ТАК , НЕТ ПРОСТО ОБЯЗАНЫ .
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