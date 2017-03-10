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    Мутко: «Я хотел переизбираться в ФИФА, но там изменились критерии»

    Президент РФС Виталий Мутко подтвердил, что не будет участвовать в выборах в совет ФИФА. Ранее сообщалось, что Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям организации.

    «Я хотел переизбираться, но сейчас ФИФА в лице комитета по соответствию несколько изменила критерии. Введен новый критерий – политической нейтральности. Они хотят, чтобы организация была политически нейтральна, чтобы госслужащие и представители власти из различных стран во все органы не избирались, это их право.

    Может это и правильно, но лучше бы это было сделано заранее. Это касается не только меня, в целом это коснется и моих коллег в комитете управления. Ввели критерий, и это их право. Об апелляции речи не идет – это же общественная работа, все нормально», – заявил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    10.03.2017 12:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 марта 2017, 17:38

      Да кому ты там нужен?!.....развалил российский футбол, развалишь и мировой футбол совсем...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 10 марта 2017, 13:22

      Мутко: «Я хотел переизбираться в ФИФА, но там изменились критерии :теперь надо знать не только английский,но и немецкий...-а для меня это жесть!!))

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 10 марта 2017, 12:31

      Узнали какое ты МУДКО и под тебя критерии изменили

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 10 марта 2017, 12:28

      Мутко: «Я хотел переизбираться в ФИФА, но там почитали комментарии на Бомбардире..."

      4
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 10 марта 2017, 12:24

      У тебя есть работа - продвигать молодых футболистов! Этим и займись, зачем тебе ФИФА?

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > zatonn 10 марта 2017, 12:40

      В Цюрихе оно приятней по английски спикать, чем в Крыжопле ДЮСШ инспектировать, однако.

      1
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