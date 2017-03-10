Мутко: «Я хотел переизбираться в ФИФА, но там изменились критерии»

Президент РФС Виталий Мутко подтвердил, что не будет участвовать в выборах в совет ФИФА. Ранее сообщалось, что Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям организации.

«Я хотел переизбираться, но сейчас ФИФА в лице комитета по соответствию несколько изменила критерии. Введен новый критерий – политической нейтральности. Они хотят, чтобы организация была политически нейтральна, чтобы госслужащие и представители власти из различных стран во все органы не избирались, это их право.

Может это и правильно, но лучше бы это было сделано заранее. Это касается не только меня, в целом это коснется и моих коллег в комитете управления. Ввели критерий, и это их право. Об апелляции речи не идет – это же общественная работа, все нормально», – заявил Мутко.