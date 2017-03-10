Мутко не прошел проверку ФИФА и не сможет участвовать в выборах организации

Вице-премьер РФ по спорту и президент РФС Виталий Мутко не сможет быть выбран в совет ФИФА, cообщает Associated Press. Он не прошел проверку на соответствие требованиям организации. Так как Мутко является вице-премьером РФ, то его попадание в совет ФИФА нарушило бы устав организации, гарантирующий невмешательство со стороны правительств государств.

Напомним, что Мутко находится в руководящих органах ФИФА с 2009 года. В этом году он был одним из пяти претендентов на четыре места в совете ФИФА.