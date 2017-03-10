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    Мутко не прошел проверку ФИФА и не сможет участвовать в выборах организации

    Вице-премьер РФ по спорту и президент РФС Виталий Мутко не сможет быть выбран в совет ФИФА, cообщает Associated Press. Он не прошел проверку на соответствие требованиям организации. Так как Мутко является вице-премьером РФ, то его попадание в совет ФИФА нарушило бы устав организации, гарантирующий невмешательство со стороны правительств государств.

    Напомним, что Мутко находится в руководящих органах ФИФА с 2009 года. В этом году он был одним из пяти претендентов на четыре места в совете ФИФА.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2017 11:04
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +84

      Александр Домаза 10 марта 2017, 14:38

      всё правильно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 10 марта 2017, 12:56

      Да нет...Это по половой ориентации...Трансвеститам запретили...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 марта 2017, 12:30

      Берия, Берия вышел из доверия,
      А товарищ Маленков надавал ему пинков!

      Русский фольклор 1953 года

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +222

      Зэб > cska-62 10 марта 2017, 13:23

      Шутник -самоучка

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Зэб 10 марта 2017, 23:13

      Кто? Народ? :-)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 10 марта 2017, 12:26

      Он не прошел бы проверку даже в нашей бане на соответствие требованиям гардеробщика! Здесь всем осточертел еще в советы лезет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 10 марта 2017, 12:21

      По английски наверно начал говорить и этим убил всех

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 10 марта 2017, 12:18

      Бог шельму метит !!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      витёчек 10 марта 2017, 12:04

      лучше бы он в россии нигде проверку не проходил

      2
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 10 марта 2017, 12:02

      так его))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 10 марта 2017, 11:37

      Видимо тест по английскому языку завалил

      5
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > Lester84 10 марта 2017, 11:43

      .Он занимает государственную должность в правительстве и не имеет права работать в ФИФА , причём тут английский ?

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > ВЛАДИВОСТОК 13 марта 2017, 12:02

      Притом, что он разговаривает на английском как дровосек. И если непонятно, то это был комментарий с сарказмом

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 10 марта 2017, 11:29

      Не прошел тест на сообразительность.

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