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Мутко не прошел проверку ФИФА и не сможет участвовать в выборах организации

10 марта 2017, 11:04
20

Вице-премьер РФ по спорту и президент РФС Виталий Мутко не сможет быть выбран в совет ФИФА, cообщает Associated Press. Он не прошел проверку на соответствие требованиям организации. Так как Мутко является вице-премьером РФ, то его попадание в совет ФИФА нарушило бы устав организации, гарантирующий невмешательство со стороны правительств государств.

Напомним, что Мутко находится в руководящих органах ФИФА с 2009 года. В этом году он был одним из пяти претендентов на четыре места в совете ФИФА.

Источник: Бомбардир.ру
Мутко Виталий
Комментарии (20)
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Totti11
1489133285
Ура! Хотя бы там он нах.... не нужен!!!
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KWN37
1489133669
Всё, капец- сбитый летчик он теперь, надеюсь, что это начало конца Мутко.
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zatonn
1489133930
Наконец-то здравое и правильное решение!
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Клим Чугункин.
1489134436
Двоешник проклятый.
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Lester84
1489135021
Видимо тест по английскому языку завалил
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витёчек
1489136670
лучше бы он в россии нигде проверку не проходил
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Микояновский мясокомбинат
1489137484
Бог шельму метит !!!
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алекс88
1489137688
По английски наверно начал говорить и этим убил всех
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serppion
1489137985
Он не прошел бы проверку даже в нашей бане на соответствие требованиям гардеробщика! Здесь всем осточертел еще в советы лезет.
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cska-62
1489138220
Берия, Берия вышел из доверия, А товарищ Маленков надавал ему пинков! Русский фольклор 1953 года
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