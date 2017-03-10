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Мутко будет помогать пробиваться молодым игрокам в большой футбол

10 марта 2017, 08:00
28

На предстоящей 7 апреля ежегодной конференции Российского футбольного союза может быть принят ряд изменений, касающихся работы Профессиональной футбольной лиги. В частности, эти изменения могут коснуться качества подготовки молодых футболистов.

«Мы действительно готовим изменения в стратегии развития профессионального футбола. Эти изменения будут направлены на защиту наших молодых игроков. Необходимо дать им шанс закрепляться в основном составе команды своего города.

Я понял, что такие решения могут идти только сверху. Иначе клубы ПФЛ формируются в основном за счет приглашенных игроков. Именно на зарплаты опытных футболистов и распределяется весь бюджет команды. Зачастую это спортсмены, которым давно за 30 и они каждый год меняют одну команду на другую. А молодые игроки, воспитанники местных СДЮШОР, либо сидят в глубоком запасе, либо получают минимальное количество игрового времени.

Поэтому «свежей крови» у нас практически нет, ребята теряют всякую надежду играть на профессиональном уровне и бросают футбол. За последние годы в РФПЛ из ПФЛ не пробилось даже десяти игроков», – сказал Виталий Мутко.

В ближайшем будущем клубы второго дивизиона должны будут полагаться в основном на собственных воспитанников. В сезоне-2017/18 в заявках команд ПФЛ их должно быть не менее 15 человек, а на поле обязательно должны будут находиться три игрока, родившихся не раньше 1 января 1996 года.

Источник: Известия
Россия. ПФЛ. Зона Запад Мутко Виталий
Комментарии (28)
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justozavr
1489124500
Ну неужели нормальное решение... а лимит в РФПЛ как полировка вершины айсберга, при полном попустительстве того, что находится под ватерлинией
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XaXatyn
1489124954
Очень много слов ! Когда уже действия начнутся ?
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shinnik
1489126819
лучше бы.. фак май селф еврибади иф ай эм янг футболист не тугезер
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Nikiforof
1489127179
Пока не заплатишь не поиграешь. С коррупцией бороться надо - чет я размечтался. Хоть с этого начнем.
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Болельщик Реал Мадрида
1489128146
Мутко и продвижение российского футбола, звучит как абсурд. Кого он смог нам дать за время своего руководства? Дебила и мажора Кокорина, который только и может, что о себе заявлять каатаясь по встречной полосе и нося футболки с партретами нарко баронов. Помощник блин.
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Lev Aleks
1489129522
Вот ты мутный тип вряд ли чем поможешь......только слова одни!
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Красная от Нихуйса
1489129681
Почему бы не начать готовить молодых игроков нормально? Создать условия в школах, набрать / обучить грамотных тренеров и платить им нормальные зарплаты конечно сложнее, чем подписать бумажку и искусственно вводить кого-то в состав. Хоть всю заявку из воспитанников составь, если их не научили изначально, толка будет чуть.
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vovan55
1489130999
ещё один один профан футболом зарулил...
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Павел Амурский
1489134856
Лучше не надо, а то смолоду деньги большие потребуют.
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Фесс
1489135628
В сутенеры подался.
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