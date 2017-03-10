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    Мутко будет помогать пробиваться молодым игрокам в большой футбол

    На предстоящей 7 апреля ежегодной конференции Российского футбольного союза может быть принят ряд изменений, касающихся работы Профессиональной футбольной лиги. В частности, эти изменения могут коснуться качества подготовки молодых футболистов.

    «Мы действительно готовим изменения в стратегии развития профессионального футбола. Эти изменения будут направлены на защиту наших молодых игроков. Необходимо дать им шанс закрепляться в основном составе команды своего города.

    Я понял, что такие решения могут идти только сверху. Иначе клубы ПФЛ формируются в основном за счет приглашенных игроков. Именно на зарплаты опытных футболистов и распределяется весь бюджет команды. Зачастую это спортсмены, которым давно за 30 и они каждый год меняют одну команду на другую. А молодые игроки, воспитанники местных СДЮШОР, либо сидят в глубоком запасе, либо получают минимальное количество игрового времени.

    Поэтому «свежей крови» у нас практически нет, ребята теряют всякую надежду играть на профессиональном уровне и бросают футбол. За последние годы в РФПЛ из ПФЛ не пробилось даже десяти игроков», – сказал Виталий Мутко.

    В ближайшем будущем клубы второго дивизиона должны будут полагаться в основном на собственных воспитанников. В сезоне-2017/18 в заявках команд ПФЛ их должно быть не менее 15 человек, а на поле обязательно должны будут находиться три игрока, родившихся не раньше 1 января 1996 года.

    Источник: Известия

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    10.03.2017 08:00
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 6 мая 2018, 19:02

      Цепляется за сытую,воровскую жисть в футболе.тылы готовитюююю
      А кто он ,собственно ,такой?
      Образование футбольное имеет,может он ЗМС или МС,покажь Мудистов регалии
      свои?
      Чёрт из табарки..

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 9 октября 2017, 11:13

      Интересно как теперь будут формировать свой состав всякие мыльные пузыри типа Арарата

      0
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    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 9 мая 2017, 22:22

      Сколько ж будет стоить переход в клуб ФНЛ? А переход в клуб РФПЛ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +73

      Фесс 10 марта 2017, 11:47

      В сутенеры подался.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 10 марта 2017, 11:34

      Лучше не надо, а то смолоду деньги большие потребуют.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 10 марта 2017, 11:23

      Заговорил....А что,прозрел,наконец,или кто-то сказал,что пора уходить (матом),раз отечественный футбол разорил?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 10 марта 2017, 10:30

      Свою школу создаст.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 10 марта 2017, 10:29

      ещё один один профан футболом зарулил...

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 марта 2017, 10:19

      Так, теперь и здесь-вертикаль, разнарядка, лимит. Теперь и во втором дивизионе будут вынуждены гоняться за игроками с российским паспортом и платить ему бабло, даже если он ничего из себя не представляет. Опыта РФПЛ (Кокорин и иже с ним) не достаточно? Решили окончательно окуклиться, суверенный футбол, понимаешь ли.

      1
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      Рейтинг: +124

      marshal9 > kykyi 10 марта 2017, 10:30

      ну и хорошо если это будут свои воспитанники

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > marshal9 10 марта 2017, 10:36

      Вопрос в том, будут ли они "воспитываться" или начнут "пальцы загибать". Посмотри на бельгийские и голландские академии, им пох кого учить. А заодно, в конкурентной борьбе, а не по причине наличия паспорта и своих вырастили, любо дорого посмотреть. Мертенса и Де Брюйне, а не Кокориных и Дзюбов.

      0
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      Рейтинг: +751

      justozavr > kykyi 10 марта 2017, 11:26

      вы хоть раз были на матче ПФЛ? Там играют в основном ветераны из РФПЛ или ФНЛ, у меня несколько знакомых которые всю молодость на футбол потратили были опракинуты на деньги и сидели на скамейке, крайне редко выходя на замену, потому что играли ветераны с именем и им доверяли больше

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > justozavr 10 марта 2017, 11:48

      Нет не был. Но может быть попробовать изменить схему финансирования этих клубов. Вырастил молодого, продал в клуб по богаче-получи деньги в свой бюджет и премию тренеру. А не тупо выделять им деньги и требовать, что бы играли молодые. Тогда 30 летние сами собой отсеются, а вводить лимиты, посмотри на РФПЛ и на сборную.

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      Рейтинг: +6618

      maior-60 10 марта 2017, 10:09

      Мудко - на мыло!

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