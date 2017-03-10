Мутко будет помогать пробиваться молодым игрокам в большой футбол

На предстоящей 7 апреля ежегодной конференции Российского футбольного союза может быть принят ряд изменений, касающихся работы Профессиональной футбольной лиги. В частности, эти изменения могут коснуться качества подготовки молодых футболистов.

«Мы действительно готовим изменения в стратегии развития профессионального футбола. Эти изменения будут направлены на защиту наших молодых игроков. Необходимо дать им шанс закрепляться в основном составе команды своего города.

Я понял, что такие решения могут идти только сверху. Иначе клубы ПФЛ формируются в основном за счет приглашенных игроков. Именно на зарплаты опытных футболистов и распределяется весь бюджет команды. Зачастую это спортсмены, которым давно за 30 и они каждый год меняют одну команду на другую. А молодые игроки, воспитанники местных СДЮШОР, либо сидят в глубоком запасе, либо получают минимальное количество игрового времени.

Поэтому «свежей крови» у нас практически нет, ребята теряют всякую надежду играть на профессиональном уровне и бросают футбол. За последние годы в РФПЛ из ПФЛ не пробилось даже десяти игроков», – сказал Виталий Мутко.

В ближайшем будущем клубы второго дивизиона должны будут полагаться в основном на собственных воспитанников. В сезоне-2017/18 в заявках команд ПФЛ их должно быть не менее 15 человек, а на поле обязательно должны будут находиться три игрока, родившихся не раньше 1 января 1996 года.