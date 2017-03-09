Аллегри: «Барселона» сотворила историю»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о камбэке «Барселоны» в противостоянии с «ПСЖ» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов (6:5).

«Вчера «Барселона» сотворила историю. Это был непростой и выдающийся камбэк. Их достижение многое говорит о футболе: это странная игра, где возможно абсолютно все.

Матч на «Камп Ноу» должен стать уроком для нас. Если мы встретимся с «Барсой» на следующей стадии, нам будет непросто, ведь такие команды не каждый день проигрывают со счетом 0:4. Если бы моя команда была на месте «ПСЖ», я бы просто не нашел слов. Надеюсь, со мной такое никогда не случится», — сказал итальянец.

14-го марта туринский клуб примет «Порту» (2:0 в первом матче).

Завтра лидер Серии А встретится с «Миланом» в рамках 28-го тура. Матч начнется в 22:45 по московскому времени.