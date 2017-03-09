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    Аллегри: «Барселона» сотворила историю»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о камбэке «Барселоны» в противостоянии с «ПСЖ» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов (6:5).

    «Вчера «Барселона» сотворила историю. Это был непростой и выдающийся камбэк. Их достижение многое говорит о футболе: это странная игра, где возможно абсолютно все.

    Матч на «Камп Ноу» должен стать уроком для нас. Если мы встретимся с «Барсой» на следующей стадии, нам будет непросто, ведь такие команды не каждый день проигрывают со счетом 0:4. Если бы моя команда была на месте «ПСЖ», я бы просто не нашел слов. Надеюсь, со мной такое никогда не случится», — сказал итальянец.

    14-го марта туринский клуб примет «Порту» (2:0 в первом матче).

    Завтра лидер Серии А встретится с «Миланом» в рамках 28-го тура. Матч начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Calciomercato

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    09.03.2017 16:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 9 марта 2017, 17:02

      Позор такой победе! И позор тем игрокам ,кто падал в штрафной!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +800

      forward33 > shurik45 9 марта 2017, 17:18

      Да какая разница победа есть победа, так можно говорить, если бы Арсу дали пеналь против Баварии в первом тайме они могли бы повторить достижении Барсы)))

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > forward33 9 марта 2017, 18:57

      Даже Месси и то было стремно.

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 9 марта 2017, 16:53

      Сегодня розовые очки - это круто.

      -1
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