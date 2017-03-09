Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Неймар назвал игру с «ПСЖ» лучшим матчем в своей жизни

    Нападающий «Барселоны» Неймар остался доволен как своей результативностью, так и успехом всей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

    «Это лучший матч в моей жизни. Как в плане остроты сюжета, так и в плане голов, и по общему уровню команды. Прекрасный момент в моей карьере. Я очень счастлив пережить его.

    Еще до начала матча мы знали, что способны обыграть любую команду. Мы верим друг в друга, в команду в целом и были готовы ко всему.

    Первый матч? Первая неделя после того поражения в Париже была крайне тяжелой, но мы смогли быстро вернуть свою настоящую игру. После чего оставалось только серьезно настроиться на сегодняшний матч», – сказал Неймар после финального свистка.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» закончился со счетом 6:1. Неймар забил два мяча, сделал голевую передачу и заработал пенальти. В первой встрече сильнее были французы – 4:0.

    «Роддомам через девять месяцев надо будет нанять много акушерок». Как мир отреагировал на камбэк «Барсы»

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2017 07:37
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +95

      Jimmy7 9 марта 2017, 10:41

      Не Неймар ли говорил, что отыграться будет невозможно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha 9 марта 2017, 09:42

      Заработал пенальти.....Ха Ха Ха.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > neveldomha 9 марта 2017, 17:04

      Не заработал ,а пизданулся как проститутка! Позор Барсе!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > shurik45 10 марта 2017, 12:00

      Почему как?!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      ssspartak 9 марта 2017, 09:12

      Не лукавил бы)) лучший его матч он говорит, как будто завтра карьеру заканчивает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 9 марта 2017, 09:08

      Неймар красавчик. Гол со штрафного многое в матче изменил. Оба пенальти с его участием и самое главное какая передача на последних секундах)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 9 марта 2017, 07:46

      Еще бы

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11