Неймар назвал игру с «ПСЖ» лучшим матчем в своей жизни

Нападающий «Барселоны» Неймар остался доволен как своей результативностью, так и успехом всей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Это лучший матч в моей жизни. Как в плане остроты сюжета, так и в плане голов, и по общему уровню команды. Прекрасный момент в моей карьере. Я очень счастлив пережить его.

Еще до начала матча мы знали, что способны обыграть любую команду. Мы верим друг в друга, в команду в целом и были готовы ко всему.

Первый матч? Первая неделя после того поражения в Париже была крайне тяжелой, но мы смогли быстро вернуть свою настоящую игру. После чего оставалось только серьезно настроиться на сегодняшний матч», – сказал Неймар после финального свистка.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» закончился со счетом 6:1. Неймар забил два мяча, сделал голевую передачу и заработал пенальти. В первой встрече сильнее были французы – 4:0.

«Роддомам через девять месяцев надо будет нанять много акушерок». Как мир отреагировал на камбэк «Барсы»