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    Жигулев: «Любой из игроков «Сельты» может доставить неприятности «Краснодару»

    Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты». Жигулев отметил, что соперник постарается реабилитироваться перед своими болельщиками в игре с «быками» за крупное поражение в Примере от «Барселоны» (0:5).

    «Сельта» – типично испанская команда, сильная позиционной атакой. Ее футболисты прекрасно оснащены технически, любой из них может доставить неприятности нашей обороне. Уверен, на сражение с нами соперник настроится самым серьезным образом и постарается реабилитироваться перед болельщиками за крупное поражение в чемпионате», – заявил Жигулев.

    Напомним, что матч «Сельта» – «Краснодар» пройдет 9 марта в Испании и начнется в 23:05 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    08.03.2017 16:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 8 марта 2017, 18:12

      зачем Ари отдали в аренду - сейчас пригодился бы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 8 марта 2017, 17:31

      надеемся что краснадар преподнесет сельте сюрприз, по полной выложатся

      0
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      Рейтинг: +288

      NotFound 8 марта 2017, 17:28

      Любой игрок Краснодара может создать своей команде неприятности ))

      -1
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