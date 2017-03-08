Жигулев: «Любой из игроков «Сельты» может доставить неприятности «Краснодару»

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты». Жигулев отметил, что соперник постарается реабилитироваться перед своими болельщиками в игре с «быками» за крупное поражение в Примере от «Барселоны» (0:5).

«Сельта» – типично испанская команда, сильная позиционной атакой. Ее футболисты прекрасно оснащены технически, любой из них может доставить неприятности нашей обороне. Уверен, на сражение с нами соперник настроится самым серьезным образом и постарается реабилитироваться перед болельщиками за крупное поражение в чемпионате», – заявил Жигулев.

Напомним, что матч «Сельта» – «Краснодар» пройдет 9 марта в Испании и начнется в 23:05 по московскому времени.