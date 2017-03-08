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    «Ювентус» продолжает следить за Джаном

    Скауты «Ювентуса» продолжают следить за полузащитником «Ливерпуля» Эмре Джаном. 23-летний турок попал в сферу интересов «старой синьоры» в январе. Его действующий контракт с английским клубом рассчитан до середины 2018 года. Стороны сейчас находятся на стадии переговоров о его продлении, но пока не могут прийти к пониманию. Сторона футболиста рассчитывает серьезно улучшить условия, но в клубе с этим не согласны.

    В текущем сезоне Джан сыграл в 21 матче в Премьер-лиге, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

    Источник: Mirror.co.uk

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    08.03.2017 11:22
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