«Ювентус» продолжает следить за Джаном

Скауты «Ювентуса» продолжают следить за полузащитником «Ливерпуля» Эмре Джаном. 23-летний турок попал в сферу интересов «старой синьоры» в январе. Его действующий контракт с английским клубом рассчитан до середины 2018 года. Стороны сейчас находятся на стадии переговоров о его продлении, но пока не могут прийти к пониманию. Сторона футболиста рассчитывает серьезно улучшить условия, но в клубе с этим не согласны.

В текущем сезоне Джан сыграл в 21 матче в Премьер-лиге, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.