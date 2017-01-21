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    «Ювентус» хочет приобрести у «Ливерпуля» Джана

    Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан может продолжить карьеру в «Ювентусе». По информации источника, туринский клуб направил в Англию скаутов и собирается сделать предложение красным либо во время зимнего трансферного окна, либо летом.

    Напомним, ранее футболист выражал желание продлить действующий контракт с клубом, который истекает летом 2018 года. Стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне Джан провел за «Ливерпуль» в АПЛ 16 матчей, в которых забил три гола и отметился одной результативной передачей.

    Источник: Football Italia

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    21.01.2017 16:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 22 января 2017, 11:57

      Посмотрим

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 21 января 2017, 17:14

      Неужели Пьянича продавать будем?!

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