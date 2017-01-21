«Ювентус» хочет приобрести у «Ливерпуля» Джана

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан может продолжить карьеру в «Ювентусе». По информации источника, туринский клуб направил в Англию скаутов и собирается сделать предложение красным либо во время зимнего трансферного окна, либо летом.

Напомним, ранее футболист выражал желание продлить действующий контракт с клубом, который истекает летом 2018 года. Стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне Джан провел за «Ливерпуль» в АПЛ 16 матчей, в которых забил три гола и отметился одной результативной передачей.