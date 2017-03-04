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    Мини-футбол. Пента-трик Батырева принес «Тюмени» победу над «Новой Генерацией» и другие результаты

    В матче 17-го тура Суперлиги «Тюмень» на своем паркете одержала победу со счетом 7:3. Пента-трик в составе победетилей на свой счет записал Андрей Батырев.

    Из других результатов отметим упорное противостояние КПРФ и «Синары» (7:5) и «сухую» победу «Динамо» над «Газпром-ЮГРА».

    Чемпионат России. Суперлига. 17-й тур

    Дина (Москва) – Прогресс (Глазов) – 4:2 (2:2)

    Голы: 1:0 – Ниязов, 17; 1:1 – Козлов, 22; 2:1 – Эскердинья, 24; 2:2 – Мелконян, 24; 3:2 – Заболонков, 40; 4:2 – Ниязов, 50 (10м).

    Тюмень – Новая Генерация (Сыктывкар) – 7:3 (3:1)

    Голы: 1:0 – Батырев, 3; 2:0 – Батырев, 4; 2:1 – Сосковец, 6; 3:1 – Батырев, 22 (10м); 4:1 – Исламов, 28; 5:1 – Батырев, 35; 6:1 – Исламов, 36; 6:2 – Сосковец, 47; 7:2 – Батырев, 49 (6м); 7:3 – Соколов, 50.

    Газпром-ЮГРА (Югорск) – Динамо (Московская область) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сергеев, 8; 0:2 – Шакиров, 46.

    КПРФ (Москва) – Синара (Екатеринбург) – 7:5 (2:2)

    Голы: 0:1 – Фахрутдинов, 8; 0:2 – Фахрутдинов, 17; 1:2 – Пула, 18; 2:2 – Пула, 23; 2:3 – Герасимов. 26; 3:3 – Лин, 29; 4:3 – Иванов, 30 (в свои ворота); 4:4 – Демин, 32; 4:5 – Агапов, 33; 5:5 – Пула, 35; 6:5 – Адри, 35 (10м); 7:5 – Паулиньо, 44.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 18:00
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