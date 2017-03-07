Двоюродный брат Рохо был убит при попытке ограбления

Двоюродный брат защитника «Манчестер Юнайтед» Маркоса Рохо – Херонимо – был застрелен в Аргентине в момент попытки совершения ограбления.

Жертвой 17-летнего юноши и его сообщника Ивана Барбозы должен был стать, как оказалось позже, бывший полицейский. Однако 50-летний мужчина нанес обоим нападавшим огнестрельные ранения. В результате выстрелов Барбоза скончался на месте, а Рохо-младший умер в больнице.

По информации источника, ранее в тот же день Херонимо и его подельник предприняли попытку ограбить водителя такси, которому, впрочем, удалось скрыться от преступников.