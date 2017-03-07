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    Двоюродный брат Рохо был убит при попытке ограбления

    Двоюродный брат защитника «Манчестер Юнайтед» Маркоса РохоХеронимо – был застрелен в Аргентине в момент попытки совершения ограбления.

    Жертвой 17-летнего юноши и его сообщника Ивана Барбозы должен был стать, как оказалось позже, бывший полицейский. Однако 50-летний мужчина нанес обоим нападавшим огнестрельные ранения. В результате выстрелов Барбоза скончался на месте, а Рохо-младший умер в больнице.

    По информации источника, ранее в тот же день Херонимо и его подельник предприняли попытку ограбить водителя такси, которому, впрочем, удалось скрыться от преступников.

    Источник: Manchester Evening News

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    07.03.2017 20:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 7 марта 2017, 21:12

      Далеко ни самый дальний родственник миллионера, а грабил таксистов! Муть какая-то!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > David_Fio 7 марта 2017, 21:23

      Сын Пеле торговал наркотой, ближе некуда. Бывает.

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio > kykyi 8 марта 2017, 09:16

      С мыслью полностью согласен, что бывает все что угодно, а с примером нет. На наркоте зарабатывают к сожалению миллиарды, а грабеж в центре города совсем из другой категории! Поэтому все равно странновато.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > David_Fio 8 марта 2017, 09:31

      Иногда наркотой торгуют, просто, что бы себе на дозу заработать.

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