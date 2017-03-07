Шунин: «Однажды мой папа разбил нос болельщику «Спартака»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин вспомнил эпизод из прошлого, когда его отец на трибунах «Лужников» стал участником драки. По словам футболистам, его папа сломал нос пьяному болельщику «Спартака», который оскорбил маму вратаря.

– У вас самого был эпизод, связанный с хулиганством на трибунах.

– Это было давно, и снова после матча со «Спартаком», только в «Лужниках». Искал глазами своих родителей на трибуне. Увидел, что идет драка именно в том месте, где они сидят, а охрана стоит внизу и просто на это смотрит. Наверное, так поступил бы каждый сын: я перемахнул через ограду и бросился наверх. Мы быстро разняли эту драку, потому что за мной моментально побежала служба безопасности.

– Какие-то меры потом приняли?

– Охрана подумала, что главный дебошир – мой папа. Но мы разобрались, все было хорошо. Так получилось, что моим родителям достались билеты на трибуну, где сидели одни спартаковцы. Один из пьяных болельщиков оскорбил мою маму. Папа вежливо попросил извиниться один раз, второй. Извинений не последовало. На третий раз он снял очки, сломал тому болельщику нос, и понеслось… После этого его забрали в отделение милиции как наименее пострадавшего.

Напомним, Шунин является воспитанником «Динамо», в первой команде выступает с 2004 года. В нынешнем сезоне голкипер провел за бело-голубых в ФНЛ 21 матч, в которых пропустил 17 голов.