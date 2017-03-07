Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фабрегас летом может уйти из «Челси», если в команде останется Конте

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас во время летнего трансферного окна по собственной инициативе может покинуть лондонскую команду. Как сообщает источник, 29-летний испанец намерен сменить клубную прописку, если в стане синих останется главный тренер Антонио Конте.

    Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в Италии, где им интересуется «Интер» и «Милан».

    По данным Transfermarkt, стоимость Фабрегаса составляет 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за лондонский клуб в АПЛ 18 матчей, в которых забил три гола и сделал семь результативных передач.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2017 15:25
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 7 марта 2017, 20:33

      Покажите этого идиота,который эту новость выкинул...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 7 марта 2017, 18:42

      Летом с Челси тоже не всё понятно будет - Азара вечно кто-то хочет выкупить, тренер никогда не гарантирует себе место у руля. Сеску надо просто дождаться лета, и ближе к закрытию трансферного окна уже думать. Но,что правда,то правда, думать о игровой практике ему надо. Потому что ему уже почти тридцатник

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 7 марта 2017, 16:03

      Ну и дурак. Барса обратно не возьмёт, а в Челси есть будущее, можно стать вечным чемпионом именно при Антонио.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 7 марта 2017, 15:54

      При Конте Фабрегас играть стал чаще и причем играть хорошо.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11