Фабрегас летом может уйти из «Челси», если в команде останется Конте

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас во время летнего трансферного окна по собственной инициативе может покинуть лондонскую команду. Как сообщает источник, 29-летний испанец намерен сменить клубную прописку, если в стане синих останется главный тренер Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в Италии, где им интересуется «Интер» и «Милан».

По данным Transfermarkt, стоимость Фабрегаса составляет 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за лондонский клуб в АПЛ 18 матчей, в которых забил три гола и сделал семь результативных передач.