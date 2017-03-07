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КДК решил не наказывать Гранквиста за удар Мельгарехо

7 марта 2017, 07:42
14

КДК РФС не будет рассматривать эпизод в концовке матча 18-го тура чемпионата России «Краснодар»«Спартак» (2:2), когда защитник хозяев Андреас Гранквист в борьбе нанес локтем удар в лицо нападающему красно-белых Лоренцо Мельгарехо и рассек парагвайцу бровь. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

«Мы провели дополнительную проверку. Просмотрели видеозапись эпизода. Запросили объяснения у главного арбитра встречи Владислава Безбородова. Он сказал, что видел, что случилось. По его мнению, злого умысла со стороны Гранквиста не было, поэтому он не показал ему даже желтой карточки.

Позицию арбитра поддержал департамент судейства и инспектирования РФС. Поэтому данный эпизод не будет рассмотрен КДК на ближайшем заседании», – сказал Григорьянц.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Гранквист Андреас Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (14)
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Диктор
1488862951
Ну конечно-это же очевидно было Мельгарехо выпрыгивал и спецом бровью бил локоть Гранквиста.В принципе все нормально,мы уже привыкли к такому отношению .Это же не Промес.
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МЯСО87
1488863321
Какае то херня... у Промеса тоже умысла не было. Если идет кровь полюбому желтая должна быть.
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Masteralex
1488864529
одно дело когда локоть летит в лицо, бьющее мяч, другое дело когда лицо летит в локоть и до мяча даже и рядом не достает. полностью согласен с КДК, потому что на повторе очевидно же видно, кто выпрыгивает на месте, а кто летит сбоку своей бровью в локоть
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mahan
1488868524
Очередной раз, доказывает, что в КДК все куплено. Локоть при прыжке был поднят, был удар в лицо с рассечением, была кровь. Это УДАЛЕНИЕ.
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ufos73
1488877813
Представьте какой вой поднялся, если бы в репу дали Конефйееву...
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мы_не_рабы
1488881601
Вспомним эпизод с Промесом в игре с Рубином. Промеса вообще толкнули в спину в воздухе, движение его руки было не предсказуемо. У Гранквиста движение было направленное, он отмахивался. Не обязательно от Мельгарехо. Просто в прыжке это многие делают, и с этим борятся и УЕФА и ФИФА. Вот и Златан, вроде тоже не хотел бить защитника, но Английская КДК расценила по другому. Руководствуясь Правилами и здравым смыслом, чего так не хватает КДК РФПЛ.
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xColaz
1488884209
Требуем закрыть КДК РФС после подобных решений
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piligrim1986
1488886598
ну конечно б..ть, а вот у Комбарова был злой умысел б..ть
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agrmark
1488889515
Позор!!!
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