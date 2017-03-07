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    КДК решил не наказывать Гранквиста за удар Мельгарехо

    КДК РФС не будет рассматривать эпизод в концовке матча 18-го тура чемпионата России «Краснодар»«Спартак» (2:2), когда защитник хозяев Андреас Гранквист в борьбе нанес локтем удар в лицо нападающему красно-белых Лоренцо Мельгарехо и рассек парагвайцу бровь. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

    «Мы провели дополнительную проверку. Просмотрели видеозапись эпизода. Запросили объяснения у главного арбитра встречи Владислава Безбородова. Он сказал, что видел, что случилось. По его мнению, злого умысла со стороны Гранквиста не было, поэтому он не показал ему даже желтой карточки.

    Позицию арбитра поддержал департамент судейства и инспектирования РФС. Поэтому данный эпизод не будет рассмотрен КДК на ближайшем заседании», – сказал Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2017 07:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +173

      agrmark 7 марта 2017, 15:25

      Позор!!!

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 марта 2017, 14:36

      ну конечно б..ть, а вот у Комбарова был злой умысел б..ть

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 7 марта 2017, 13:56

      Требуем закрыть КДК РФС после подобных решений

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 7 марта 2017, 13:13

      Вспомним эпизод с Промесом в игре с Рубином. Промеса вообще толкнули в спину в воздухе, движение его руки было не предсказуемо. У Гранквиста движение было направленное, он отмахивался. Не обязательно от Мельгарехо. Просто в прыжке это многие делают, и с этим борятся и УЕФА и ФИФА. Вот и Златан, вроде тоже не хотел бить защитника, но Английская КДК расценила по другому. Руководствуясь Правилами и здравым смыслом, чего так не хватает КДК РФПЛ.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 7 марта 2017, 12:10

      Представьте какой вой поднялся, если бы в репу дали Конефйееву...

      1
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      Рейтинг: +1847

      mahan 7 марта 2017, 09:35

      Очередной раз, доказывает, что в КДК все куплено. Локоть при прыжке был поднят, был удар в лицо с рассечением, была кровь. Это УДАЛЕНИЕ.

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 7 марта 2017, 08:28

      одно дело когда локоть летит в лицо, бьющее мяч, другое дело когда лицо летит в локоть и до мяча даже и рядом не достает. полностью согласен с КДК, потому что на повторе очевидно же видно, кто выпрыгивает на месте, а кто летит сбоку своей бровью в локоть

      3
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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin > Masteralex 7 марта 2017, 20:49

      Прикольно. Оттопыренный локоть и в него летит лицо, не долетая до мяча, т.к. на пути локоть, но локоть не виноват, т.к. лицо само прилетело!!! :)))
      Как в анекдоте: "...я просто чистил ножом апельсин, а потерпевший споткнулся и упал прямо на нож, и так 8 раз!"

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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 7 марта 2017, 08:08

      Какае то херня... у Промеса тоже умысла не было. Если идет кровь полюбому желтая должна быть.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 марта 2017, 08:02

      Ну конечно-это же очевидно было Мельгарехо выпрыгивал и спецом бровью бил локоть Гранквиста.В принципе все нормально,мы уже привыкли к такому отношению .Это же не Промес.

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      Рейтинг: +1153

      ВасяК > Диктор 7 марта 2017, 09:25

      Это называется:"Убийство по неосторожности"!!!

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      Рейтинг: +415

      radga > ВасяК 7 марта 2017, 15:56

      Поэтому и карточку нужно хотя-бы "розовую" так как "по неосторожности".

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