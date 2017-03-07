КДК решил не наказывать Гранквиста за удар Мельгарехо

КДК РФС не будет рассматривать эпизод в концовке матча 18-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Спартак» (2:2), когда защитник хозяев Андреас Гранквист в борьбе нанес локтем удар в лицо нападающему красно-белых Лоренцо Мельгарехо и рассек парагвайцу бровь. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

«Мы провели дополнительную проверку. Просмотрели видеозапись эпизода. Запросили объяснения у главного арбитра встречи Владислава Безбородова. Он сказал, что видел, что случилось. По его мнению, злого умысла со стороны Гранквиста не было, поэтому он не показал ему даже желтой карточки.

Позицию арбитра поддержал департамент судейства и инспектирования РФС. Поэтому данный эпизод не будет рассмотрен КДК на ближайшем заседании», – сказал Григорьянц.