Григорян считает, что в матче с «Рубином» у «Анжи» не было предпосылок к поражению

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ, в котором его подопечные потерпели минимальное поражение от «Рубина» (0:1). По словам специалиста, махачкалинский клуб не имел предпосылок к проигрышу в данной встрече.

«Мы не забили пенальти, но владели территориальным преимуществом. Не могу сказать, что в первом тайме нам удалось воплотить все, что было задумано, но игра удавалась. Во втором тайме мы снизили качество игры в атаке, но предпосылок к поражению не было. Здесь свою роль сыграло удаление, когда в меньшинстве мы допустили ошибку», – сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол».

После этого поражения «Анжи» остался на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 20 набранных очков.