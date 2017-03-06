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    Григорян считает, что в матче с «Рубином» у «Анжи» не было предпосылок к поражению

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ, в котором его подопечные потерпели минимальное поражение от «Рубина» (0:1). По словам специалиста, махачкалинский клуб не имел предпосылок к проигрышу в данной встрече.

    «Мы не забили пенальти, но владели территориальным преимуществом. Не могу сказать, что в первом тайме нам удалось воплотить все, что было задумано, но игра удавалась. Во втором тайме мы снизили качество игры в атаке, но предпосылок к поражению не было. Здесь свою роль сыграло удаление, когда в меньшинстве мы допустили ошибку», – сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол».

    После этого поражения «Анжи» остался на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 20 набранных очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2017 21:47
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 7 марта 2017, 13:18

      Анжи играл лучше, в первом тайме Рубин был вообще нулевый, а после удаления Эзетолахи немного встрепенулись. Справедливой должна быть ничья.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +94

      RON72 7 марта 2017, 03:12

      Пендаль надо было забивать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 7 марта 2017, 01:13

      надо очки считать, а не предпосылки
      .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 7 марта 2017, 00:55

      Григорян не простой тренер
      с огромной претензией на величие
      это не плохо, пусть реализует амбиции
      .

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