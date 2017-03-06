Шунин: «Чемпионство в ФНЛ – тоже трофей, но не соответствует статусу «Динамо»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин выразил мнение, что первое место первенства ФНЛ не соответствует статусу московского клуба. По его словам, по итогам нынешнего сезона бело-голубые должны вернуться в РФПЛ.

«Первое место в ФНЛ по итогам сезона – это тоже трофей, хотя он и не соответствует статусу нашего клуба. У «Динамо» должны быть другие цели, и мы будем за них биться в следующем сезоне. Но нынешний этап тоже надо пройти, заняв первое место в ФНЛ. Мне неважно, сколько я сыграю «сухих» игр, меньше ли всех мы пропустим. У меня есть только одна цель – выйти в РФПЛ. Не хочу видеть «Динамо» в ФНЛ, нужно ставить самые высокие задачи», – сказал Шунин.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Динамо» впервые в истории покинуло высший дивизион чемпионата России. На данный момент бело-голубые единолично возглавляют турнирную таблицу ФНЛ, опережая ближайшего преследователя на пять очков.