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Бубнов считает атаку «Уфы» более качественной, чем у ЦСКА

6 марта 2017, 21:01
6

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что в нынешнем сезоне атака «Уфы» выглядит предпочтительнее нападения ЦСКА. По его словам, уфимский клуб располагает более сильными исполнителями атаки.

«На мой взгляд, более качественные исполнители в атаке у «Уфы», чем у ЦСКА. Сысуев, Фатай, Игбун сильнее, чем те игроки в атаке, что есть у армейцев. И это однозначно, на мой взгляд. Чалов в ЦСКА только начинает.

Витиньо, по-моему, ехал и думал, что он за два года окреп и сейчас в России будет рвать все. А приехал и не понял, он мяча не видел в матче с «Зенитом». Гончаренко его за руку водил, показывая, что надо делать. Но тренер, кажется, показывал не то, как надо атаковать, а как защищаться», – сказал Бубнов.

На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, имея в активе 33 очка. В активе «Уфы» – 28 баллов и шестая позиция.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа Бубнов Александр
Комментарии (6)
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VVM1964
1488824293
КАК ТО СТРАННО , А ПОЧЕМУ СРАВНЕНИЕ С УФОЙ ?
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andreipenkov
1488830556
Господин критик, читаю вашу критику с улыбкой... Вы не критик, вы КОМИК !!!! Плохой комик, и хуже чем критик !!!! Кто вам сказал, что вы разбираетесь в футболе ??? Он вас обманул !!!
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Аид666
1488857210
это потому что у Уфы ТТД больше? )))
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