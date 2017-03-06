Бубнов считает атаку «Уфы» более качественной, чем у ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что в нынешнем сезоне атака «Уфы» выглядит предпочтительнее нападения ЦСКА. По его словам, уфимский клуб располагает более сильными исполнителями атаки.

«На мой взгляд, более качественные исполнители в атаке у «Уфы», чем у ЦСКА. Сысуев, Фатай, Игбун сильнее, чем те игроки в атаке, что есть у армейцев. И это однозначно, на мой взгляд. Чалов в ЦСКА только начинает.

Витиньо, по-моему, ехал и думал, что он за два года окреп и сейчас в России будет рвать все. А приехал и не понял, он мяча не видел в матче с «Зенитом». Гончаренко его за руку водил, показывая, что надо делать. Но тренер, кажется, показывал не то, как надо атаковать, а как защищаться», – сказал Бубнов.

На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, имея в активе 33 очка. В активе «Уфы» – 28 баллов и шестая позиция.