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    Бубнов считает атаку «Уфы» более качественной, чем у ЦСКА

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что в нынешнем сезоне атака «Уфы» выглядит предпочтительнее нападения ЦСКА. По его словам, уфимский клуб располагает более сильными исполнителями атаки.

    «На мой взгляд, более качественные исполнители в атаке у «Уфы», чем у ЦСКА. Сысуев, Фатай, Игбун сильнее, чем те игроки в атаке, что есть у армейцев. И это однозначно, на мой взгляд. Чалов в ЦСКА только начинает.

    Витиньо, по-моему, ехал и думал, что он за два года окреп и сейчас в России будет рвать все. А приехал и не понял, он мяча не видел в матче с «Зенитом». Гончаренко его за руку водил, показывая, что надо делать. Но тренер, кажется, показывал не то, как надо атаковать, а как защищаться», – сказал Бубнов.

    На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, имея в активе 33 очка. В активе «Уфы» – 28 баллов и шестая позиция.

    Источник: Спорт FM

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    06.03.2017 21:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 7 марта 2017, 06:26

      это потому что у Уфы ТТД больше? )))

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      Рейтинг: +60

      andreipenkov 6 марта 2017, 23:02

      Господин критик, читаю вашу критику с улыбкой... Вы не критик, вы КОМИК !!!! Плохой комик, и хуже чем критик !!!! Кто вам сказал, что вы разбираетесь в футболе ??? Он вас обманул !!!

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