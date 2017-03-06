Клаэссон: «Краснодар» прошел «Фенербахче» в Лиге Европы, почему бы ему не одолеть «Сельту»?

Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон считает вполне возможным выход «быков» в четвертьфинал Лиги Европы. При этом игрок подчеркнул, что недостающий еврокубковый опыт «горожане» могут приобретать непосредственно по ходу матчей.

В 1/8 финала краснодарцы встретятся с «Сельтой». Поединки состоятся 9 и 16 марта. Первую встречу подопечные Игоря Шалимова проведут в Виго.

– Насколько сложным получился ответный поединок с «Фенербахче», и в какой момент вы поняли, что «Краснодар» прошел в следующую стадию?

– Начало встречи в Стамбуле получилось для нас очень трудным, но забитый мяч придал нам уверенности, мы успокоились и стали играть в более привычный нам футбол. Когда я почувствовал, что мы прошли? Если честно то, наверное, уже после первой игры. Мы поняли, что соперник не так страшен, что с ним не только можно играть, но и можно его обыгрывать. И на ответный матч все ехали уже только с мыслями о выходе в следующий раунд. Да, возможно, «Фенербахче» в Стамбуле контролировал мяч лучше нас, но ведь по-настоящему опасных моментов у наших ворот хозяева создали не так уж много, и мы вполне могли в Турции выиграть. Теперь надо эту уверенность не забыть захватить с собой в следующие раунды Лиги Европы! (улыбается).

– Оцените итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы? Что знаете об «Сельте», и каковы шансы ее пройти?

– Трудно сравнивать уровень различных чемпионатов и команд, которые их представляют. В любом случае, уверен, что игры будут тяжелыми для нас, потому что испанский футбол – один из сильнейших в мире. Однако для нашей команды нет ничего невозможного. Мы прошли «Фенербахче», так почему бы теперь не одолеть «Сельту»? Но, с другой стороны, «Краснодар» никогда так высоко не забирался в еврокубке, и опыта подобных встреч у клуба пока нет. Что ж, будем приобретать его уже по ходу матчей. Постараемся как можно лучше подготовиться к играм с «Сельтой» и выдать в них наш максимум, а там уже посмотрим, что из этого выйдет.