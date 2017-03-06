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    Клаэссон: «Краснодар» прошел «Фенербахче» в Лиге Европы, почему бы ему не одолеть «Сельту»?

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон считает вполне возможным выход «быков» в четвертьфинал Лиги Европы. При этом игрок подчеркнул, что недостающий еврокубковый опыт «горожане» могут приобретать непосредственно по ходу матчей.

    В 1/8 финала краснодарцы встретятся с «Сельтой». Поединки состоятся 9 и 16 марта. Первую встречу подопечные Игоря Шалимова проведут в Виго.

    – Насколько сложным получился ответный поединок с «Фенербахче», и в какой момент вы поняли, что «Краснодар» прошел в следующую стадию?

    – Начало встречи в Стамбуле получилось для нас очень трудным, но забитый мяч придал нам уверенности, мы успокоились и стали играть в более привычный нам футбол. Когда я почувствовал, что мы прошли? Если честно то, наверное, уже после первой игры. Мы поняли, что соперник не так страшен, что с ним не только можно играть, но и можно его обыгрывать. И на ответный матч все ехали уже только с мыслями о выходе в следующий раунд. Да, возможно, «Фенербахче» в Стамбуле контролировал мяч лучше нас, но ведь по-настоящему опасных моментов у наших ворот хозяева создали не так уж много, и мы вполне могли в Турции выиграть. Теперь надо эту уверенность не забыть захватить с собой в следующие раунды Лиги Европы! (улыбается).

    – Оцените итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы? Что знаете об «Сельте», и каковы шансы ее пройти?

    – Трудно сравнивать уровень различных чемпионатов и команд, которые их представляют. В любом случае, уверен, что игры будут тяжелыми для нас, потому что испанский футбол – один из сильнейших в мире. Однако для нашей команды нет ничего невозможного. Мы прошли «Фенербахче», так почему бы теперь не одолеть «Сельту»? Но, с другой стороны, «Краснодар» никогда так высоко не забирался в еврокубке, и опыта подобных встреч у клуба пока нет. Что ж, будем приобретать его уже по ходу матчей. Постараемся как можно лучше подготовиться к играм с «Сельтой» и выдать в них наш максимум, а там уже посмотрим, что из этого выйдет.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    06.03.2017 15:56
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 8 марта 2017, 23:51

      Мы не против

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 6 марта 2017, 18:43

      Желать удачи Быкам,
      В данном случае - желать всем нам.
      Сельта - какой-то по счёту испанский клуб,
      Вот и оттаскать их за чуб.

      0
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      Рейтинг: +354

      REDAT 6 марта 2017, 17:13

      Да уж, с нашим травмированными игроками трудно будет пройти "Сельту"!!!!!!!!!!!!Но все ровно желаю нашему "БЫКАМ" только победы!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 6 марта 2017, 17:12

      Опыта игры в Европе нет у него салаги, а у клуба опыта уже будь здоров.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1282

      Джой 6 марта 2017, 17:09

      Краснодар и Ростов! Теперь только вы представляете Россию в евро-кубках!
      Удачи вам и ПОБЕД!
      Верим

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      Smolov90 6 марта 2017, 16:29

      Болельщикам других клубов спасибо за поддержку!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      Smolov90 6 марта 2017, 16:28

      Сельту должны проходить. Всё с Божей помощью.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 6 марта 2017, 16:24

      Удачи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 6 марта 2017, 16:15

      Удачи! Будем болеть всей страной!

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      Рейтинг: +625

      and4ever86 6 марта 2017, 16:01

      Краснодар - прекрасный клуб, за который хочется болеть:) И это я говорю как житель и болельщик Ростова, а ведь наше противостояние принципиальное:) Побольше бы таких команд как Ростов и Краснодар, побольше бы таких людей как Галицкий и Бердыев, побольше бы таких академий, как в Краснодаре, и , глядишь, лет через 10 - 12 можно будет без стыда и горечи смотреть на сборную.
      Удачи , Краснодар!

      9
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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > and4ever86 6 марта 2017, 17:02

      Красавчик!

      1
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      Рейтинг: +1282

      Джой > and4ever86 6 марта 2017, 17:12

      Согласен!Кто бы что не говорил!
      А приз зрительских симпатий теперь у Краснодара!
      Только боюсь через пару лет...требовать начнут как с наших..

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