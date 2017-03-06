Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Клаэссон: «Краснодар» прошел «Фенербахче» в Лиге Европы, почему бы ему не одолеть «Сельту»?

Клаэссон: «Краснодар» прошел «Фенербахче» в Лиге Европы, почему бы ему не одолеть «Сельту»?

6 марта 2017, 15:56
11

Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон считает вполне возможным выход «быков» в четвертьфинал Лиги Европы. При этом игрок подчеркнул, что недостающий еврокубковый опыт «горожане» могут приобретать непосредственно по ходу матчей.

В 1/8 финала краснодарцы встретятся с «Сельтой». Поединки состоятся 9 и 16 марта. Первую встречу подопечные Игоря Шалимова проведут в Виго.

– Насколько сложным получился ответный поединок с «Фенербахче», и в какой момент вы поняли, что «Краснодар» прошел в следующую стадию?

– Начало встречи в Стамбуле получилось для нас очень трудным, но забитый мяч придал нам уверенности, мы успокоились и стали играть в более привычный нам футбол. Когда я почувствовал, что мы прошли? Если честно то, наверное, уже после первой игры. Мы поняли, что соперник не так страшен, что с ним не только можно играть, но и можно его обыгрывать. И на ответный матч все ехали уже только с мыслями о выходе в следующий раунд. Да, возможно, «Фенербахче» в Стамбуле контролировал мяч лучше нас, но ведь по-настоящему опасных моментов у наших ворот хозяева создали не так уж много, и мы вполне могли в Турции выиграть. Теперь надо эту уверенность не забыть захватить с собой в следующие раунды Лиги Европы! (улыбается).

– Оцените итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы? Что знаете об «Сельте», и каковы шансы ее пройти?

– Трудно сравнивать уровень различных чемпионатов и команд, которые их представляют. В любом случае, уверен, что игры будут тяжелыми для нас, потому что испанский футбол – один из сильнейших в мире. Однако для нашей команды нет ничего невозможного. Мы прошли «Фенербахче», так почему бы теперь не одолеть «Сельту»? Но, с другой стороны, «Краснодар» никогда так высоко не забирался в еврокубке, и опыта подобных встреч у клуба пока нет. Что ж, будем приобретать его уже по ходу матчей. Постараемся как можно лучше подготовиться к играм с «Сельтой» и выдать в них наш максимум, а там уже посмотрим, что из этого выйдет.

Источник: ФК «Краснодар»
Лига Европы Краснодар Сельта Фенербахче Классон Виктор
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
and4ever86
1488805309
Краснодар - прекрасный клуб, за который хочется болеть:) И это я говорю как житель и болельщик Ростова, а ведь наше противостояние принципиальное:) Побольше бы таких команд как Ростов и Краснодар, побольше бы таких людей как Галицкий и Бердыев, побольше бы таких академий, как в Краснодаре, и , глядишь, лет через 10 - 12 можно будет без стыда и горечи смотреть на сборную. Удачи , Краснодар!
Ответить
Виталий1
1488806122
Удачи! Будем болеть всей страной!
Ответить
Smolov90
1488806919
Сельту должны проходить. Всё с Божей помощью.
Ответить
Smolov90
1488806949
Болельщикам других клубов спасибо за поддержку!
Ответить
Джой
1488809391
Краснодар и Ростов! Теперь только вы представляете Россию в евро-кубках! Удачи вам и ПОБЕД! Верим
Ответить
Серёга Краснодарский
1488809535
Опыта игры в Европе нет у него салаги, а у клуба опыта уже будь здоров.
Ответить
REDAT
1488809630
Да уж, с нашим травмированными игроками трудно будет пройти "Сельту"!!!!!!!!!!!!Но все ровно желаю нашему "БЫКАМ" только победы!!!!!!!!!!!
Ответить
subbotaspartak
1488815024
Желать удачи Быкам, В данном случае - желать всем нам. Сельта - какой-то по счёту испанский клуб, Вот и оттаскать их за чуб.
Ответить
ijgjr
1489006285
Мы не против
Ответить
Главные новости
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
1
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+