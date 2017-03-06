Грасия: «Спартак» хорошо провел первую часть сезона, думаю, он – кандидат в чемпионы»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия подчеркнул, что считает «Спартак» реальным кандидатом на чемпионство в нынешнем сезоне. Также испанский специалист отметил, что в РФПЛ ему больше всего нравится собственная команда.

После 17-ти туров казанцы располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 23 очка. Сегодня они проведут поединок 18-го тура с «Анжи». Начало встречи – в 19:30 по московскому времени.

– Можете представить, что «Барселона» 13 лет не может выиграть никакой титул: ни чемпионат, ни кубок?

– Это совершенно невозможно.

– Сопоставимая по титулованности на внутренней арене команда «Спартак» доказывает, что нет ничего невозможного. Станет ли он чемпионом после 13 лет без каких-либо титулов?

– Не знал (смеется). «Спартак» очень хорошо провел первую часть сезона. Да, они делали это много раз в предыдущие сезоны. Но во второй части они оказывались неспособны поддержать форму. Но думаю, что «Спартак» в этом сезоне – кандидат в чемпионы.

– Чья игра из команд чемпионата России вам больше нравится?

– Мне нравится «Рубин». Он – мой. Я очень ценю свое. Я верю в нашу работу, верю, что мы будем играть с каждым разом лучше и получать лучшие результаты. Я очень верю. А о других командах говорить не хочу.