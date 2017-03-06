Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Грасия: «Спартак» хорошо провел первую часть сезона, думаю, он – кандидат в чемпионы»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия подчеркнул, что считает «Спартак» реальным кандидатом на чемпионство в нынешнем сезоне. Также испанский специалист отметил, что в РФПЛ ему больше всего нравится собственная команда.

    После 17-ти туров казанцы располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 23 очка. Сегодня они проведут поединок 18-го тура с «Анжи». Начало встречи – в 19:30 по московскому времени.

    – Можете представить, что «Барселона» 13 лет не может выиграть никакой титул: ни чемпионат, ни кубок?

    – Это совершенно невозможно.

    – Сопоставимая по титулованности на внутренней арене команда «Спартак» доказывает, что нет ничего невозможного. Станет ли он чемпионом после 13 лет без каких-либо титулов?

    – Не знал (смеется). «Спартак» очень хорошо провел первую часть сезона. Да, они делали это много раз в предыдущие сезоны. Но во второй части они оказывались неспособны поддержать форму. Но думаю, что «Спартак» в этом сезоне – кандидат в чемпионы.

    – Чья игра из команд чемпионата России вам больше нравится?

    – Мне нравится «Рубин». Он – мой. Я очень ценю свое. Я верю в нашу работу, верю, что мы будем играть с каждым разом лучше и получать лучшие результаты. Я очень верю. А о других командах говорить не хочу.

    Источник: «Реальное время»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2017 12:34
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 6 марта 2017, 15:18

      Молодец,верит в себя и своих!удачи Рубину,желаю быть в первой 5ке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      Elect 6 марта 2017, 14:27

      Сегодня посмотрим как Рубин подготовился на сборах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      RON72 6 марта 2017, 12:53

      Спартак лидер и это главное

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 > карасевщина 6 марта 2017, 18:40

      ты про себя??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 6 марта 2017, 12:39

      все загадываю )) рано еще загадывать , конечно верю в спартак , но боюсь сглазить

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11